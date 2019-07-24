Emin Enerji Kırşehir'de 80 Milyon TL'lik Biyogaz Yatırımı Yapıyor

Kırşehir’de hayvansal atıkları elektriğe dönüştürecek biyogaz tesisinin inşaatına başlandı.Emin Grup bünyesinde hizmet veren Emin Enerji’nin ilk etapta 40, daha sonra kapasite artışı ve ek tesislerle 80 milyon liralık yatırımla 2020 yılının Ocak ayında hizmete hazır hale getirmeyi planladığı tesisin ilk lansmanı Kırşehir’de yapıldı. Düzenlenen lasmana AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, İl Özel İdare Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, İl Genel Meclis Başkanı Hacı Ömer Seyfi, Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Üstün, Emin Enerji Genel Müdürü Ünal Bozalp ile STK temsilcileri katıldı.

Kırşehir’in atık sorunu enerjiye çözüm olacak

Yapılan yatırımla ilgili konuşan Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, Kırşehir’e yapılacak toplamda 80 milyon liralık biyogaz tesisiyle bölgenin ekonomisi ve istihdamına önemli bir katkı sağlanacağını belirtti. Üstün: “Ocak ayında hizmete geçecek tesis için ilk etapta 40 milyon liralık yatırım planlanıyor. Daha sonra kapasite artırımı ile gübre tesisi ve seracılık gibi ek tesisler yapılarak toplamda yatırım bedeli 80 milyon liraya çıkacak. 3 MW gücünde olacak biyogaz tesisinin, tam kapasiteyle hizmete geçtiğinde yılda 24 milyon kilovatsaat elektrik üretimi yapmasını hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.

Lansmanın açılışında konuşan Emin Enerji Genel Müdürü Ünal Bozalp ise “Emin Enerji olarak, Kırşehir’e bağlı Körpınar köyünde 19 bin metrekarelik alanda biyogaz tesisinin ilk adımlarını attık. Bölgede bir sorun haline gelen, çevreyi ve yeraltı sularını kirleten hayvansal atıklar bertaraf edilerek elektriğe dönüşecek. Özellikle atıklardan arınacak suların kirlenmesi önlenecek. Atıklardan üretilecek enerji gücüyle yaklaşık 14 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.” dedi.

Hayvancılığın entegrasyonu konusunda önemli bir yatırım

Toplantıya katılan AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ise yaptığı konuşmada Emin Grup’a enerji konusunda bölgeye yaptığı yatırımlardan dolayı teşekkür ederek yapılan yatırımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kendirli, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “ Emin Enerji’nin bölgeye yaptığı yatırım, Kırşehir’de hayvancılığın entegrasyonu konusunda çok önemli bir yatırım. Besi hayvancılığında Türkiye’nin önde gelen şehri Kırşehir’in yaşadığı atık sorunu da artık çözüme kavuşmuş olacak. Böyle faydalı bir tesisi şehrimize kazandıran Sayın Emin Üstün’e ve Emin Enerji’ye teşekkür ediyorum.”