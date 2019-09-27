Emirates, Biyometrik Biniş Dönemine Geçti

Emirates, Temmuz ve Ağustos aylarında, Dubai’den New York ve Los Angeles’a olan uçuşlarında, biniş kapılarında gerçekleştirilen ilk biyometrik biniş sisteminin pilot çalışmasını, başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

İnsanları ve şehirleri birbirine bağlayan Emirates Havayolu, bir kez daha teknolojinin sınırlarını zorladı ve biyometrik biniş sistemi için ABD Gümrük Sınır Koruma (CBP)kuruluşundan onay alan, Amerika dışındaki ilk havayolu şirketi oldu.

Kısa zamanda, Dubai’den, Emirates’in ABD’deki 12 destinasyonuna uçan yolcuları, biniş kapılarında, yüz tanıma teknolojisini seçme şansına sahip olacak ve kimlik kontrolleri için harcanan zamanı, iki saniye ya da daha da az olan bir süreye indirebilecekler. Önceden kayıt olmanın gerekmediği sistemde, yolcuların bu teknolojiden yararlanmamayı tercih etmesi de mümkün olacak. Emirates, yolcularına ait herhangi bir biyometrik kaydı saklamıyor. Verilerin hepsi, CBP tarafından, güvenli bir şekilde yönetiliyor.

Teknolojinin pilot çalışması, yolcuların en yoğun seyahat ettiği dönem olan Temmuz ve Ağustos aylarında Dubai’den New York ve Los Angeles’a olan Emirates uçuşlarındaki biniş kapılarında gerçekleştirildi. Bazı uçuşlarda %100 biyometrik biniş ve sıfır manüel kontrol sağlanması ile birlikte, elde edilen sonuçlar cesaret verici oldu. Şirket, gerekli ekipman sağlandığında, biyometrik biniş sisteminin, yıl sonuna kadar, tüm ABD destinasyonlarında ulaşılabilir olmasını umuyor.

Biyometrik biniş sistemi şu şekilde işliyor: biniş kapısında, yüz tanıma sistemi tarafından çekilen yolcunun fotoğrafı iki saniye ya da daha da az olan bir süre içerisinde, kişinin kimliğini doğrulamak üzere, gerçek zamanlı olarak, CBP’nin galerisi ile eşleştiriliyor. Sistem, uzun süredir ABD’ye seyahat etmemiş olan ya da görselleri CBP’nin galerisinde bulunmayan yolcuların bilgilerini içermeyebiliyor, bu durumda, bu kişilerin, sadece biniş kapılarındaki masalara gitmeleri gerekiyor.

Emirates Group Security Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Abdulla Al Hashimi konu ile ilgili yaptığı açıklamada: “Güvenlik ve iş sağlığı her zaman ilk önceliğimiz olmayı sürdürecek çünkü Emirates, yolcularımıza daha iyi uçmalarında yardımcı olabilecek, sıkıntısız seyahat etmeye yönelik inovatif çözümleri araştırmaya ve onlara yatırım yapmaya devam ediyor. Nihai hedefimiz, pasaport ya da kimlik kartı olmaksızın, belgesiz seyahat edilebilmesine yardımcı olmak. Biyometrik biniş, merkezimizdeki dijital teknolojiden yararlanan yolcularımıza, zaman kazandıran ve onların yolculuk süreçlerinin kolaylaştırılması adına atılan bir başka adım. Çeşitli ülkelerdeki makamlarla, yüz tanıma teknolojisinin daha fazla kabul edilebilir ve erişilebilir hale getirilmesini sağlamak üzere görüşmeler gerçekleştiriyoruz” dedi.

ABD Gümrük Sınır Koruma (CBP) kuruluşunda Saha Operasyonları Dairesi Yardımcı İdari Komisyon Yönetici Vekili John Wagner ise: “CBP, CBP’nin ve seyahat endüstrisinin modernizasyon çabaları ile aynı çizgide olan, basitleştirilmiş ama güvenli bir seyahat süreci oluşturmak üzere, Emirates gibi paydaşlarımızla çalışmalar yürütmektedir. Daha önce seyahat etme amaçlı olarak temin edilen pasaport ya da vize fotoğrafı ile yolcunun yüzünü karşılaştırarak, kimlik doğrulamasını daha da kolay hale getirdik, ki bu da müşteri deneyimini daha da güvenli hale getiriyor ve geliştiriyor” dedi.

Haziran ayında, Emirates, Washington-Dubai uçuşlarındaki yolcuları için de biyometrik biniş uygulaması gerçekleştirmişti. Şirket, bu teknolojiyi, tüm ABD destinasyonlarındaki havaalanlarında hayata geçirmeyi umuyor. Emirates şu anda, New York, Newark, Boston, Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles, San Francisco, Seattle, Washington, D.C., Orlando ve Fort Lauderdale olmak üzere 12 ABD şehrine uçuş gerçekleştiriyor.