Emirates, kabin memuru alımı yapacak

Emirates Havayolu, kabin memuru işe alımı için 7 Eylül 2019 tarihinde Ankara’da ve 9 Eylül’de İzmir’de olmak üzere iki görüşme günü düzenleyecek.

Emirates Havayolu, sürekli büyüyen filosu ve genişleyen uçuş ağına paralel olarak kabin ekibi işe alımlarını da hızlandırıyor. Emirates’, kabin memuru ekibine Türkiye’den başvuran adaylar için 7 Eylül Cumartesi günü saat 09.00’da Ankara Sheraton Hotel&Convention Center’da* ve 9 Eylül Pazartesi günü saat 09.00’da İzmir Mövenpick Hotel’de** olmak üzere iki görüşme günü düzenleyecek.

Kabin memuru görüşme günü, ilgilenen kişilere, işe alma süreci hakkında daha fazla bilgi sunarken, Emirates kabin memuru olmanın faydaları hakkında Emirates personeli ile birebir görüşmek ve Dubai’de yaşamak ve çalışmanın nasıl olduğunu öğrenmek adına büyük bir fırsat sunuyor.

İSTENEN ŞARTLAR

Bir Emirates kabin memuru olarak, adaylar, dünyanın önde gelen kültür ve ticaret merkezlerinden birisi olan Dubai’de yaşarken, aşağıdaki gereksinimlere sahip olması gerekiyor: