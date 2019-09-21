Emirates, kabin memuru alımı yapacak
Emirates Havayolu, kabin memuru işe alımı için 7 Eylül 2019 tarihinde Ankara’da ve 9 Eylül’de İzmir’de olmak üzere iki görüşme günü düzenleyecek.
Emirates Havayolu, kabin memuru işe alımı için 7 Eylül 2019 tarihinde Ankara’da ve 9 Eylül’de İzmir’de olmak üzere iki görüşme günü düzenleyecek.
Emirates Havayolu, sürekli büyüyen filosu ve genişleyen uçuş ağına paralel olarak kabin ekibi işe alımlarını da hızlandırıyor. Emirates’, kabin memuru ekibine Türkiye’den başvuran adaylar için 7 Eylül Cumartesi günü saat 09.00’da Ankara Sheraton Hotel&Convention Center’da* ve 9 Eylül Pazartesi günü saat 09.00’da İzmir Mövenpick Hotel’de** olmak üzere iki görüşme günü düzenleyecek.
Kabin memuru görüşme günü, ilgilenen kişilere, işe alma süreci hakkında daha fazla bilgi sunarken, Emirates kabin memuru olmanın faydaları hakkında Emirates personeli ile birebir görüşmek ve Dubai’de yaşamak ve çalışmanın nasıl olduğunu öğrenmek adına büyük bir fırsat sunuyor.
İSTENEN ŞARTLAR
Bir Emirates kabin memuru olarak, adaylar, dünyanın önde gelen kültür ve ticaret merkezlerinden birisi olan Dubai’de yaşarken, aşağıdaki gereksinimlere sahip olması gerekiyor:
- En az 21 yaşında olmak
- Ayak uçlarında dururken 212 cm’lik kol erişimi
- Minimum 160 cm boy
- Lise mezunu olmak
- İngilizce’de akıcılık (yazılı ve sözlü)
- Üniforma dışından görünür dövme olmaması
- Sağlıklı bir Vücut Kitle İndeksi (BMI)
- Ayda 2.660 dolardan başlayan maaş
- Sefer sırasındaki yemek, otel konaklaması ve havaalanına gidiş ve dönüş şirket tarafından sağlanmaktadır.
- Dubai’deki eviniz ve havaalanı arası transfer.
- Dubai’nin merkezinde, şirket tarafından sağlanan konaklama
- Üniforma şirket tarafından ücretsiz olarak verilir.
- 30 iş günü yıllık izin hakkı. Ülkenize dönmek için bir yıllık ücretsiz yıllık izin bileti.
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|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
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|4
|6
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|5
|6
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|4
|5
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|5
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|5
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|5
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|4
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|4
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|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
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|4
|9
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|4
|8
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|8
|5. Keçiörengücü
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|8
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|8. Balıkesirspor
|5
|7
|9. Erzurum BB
|5
|7
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|4
|6
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|5
|6
|12. Adanaspor
|5
|5
|13. Altınordu
|4
|4
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|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
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|O
|P
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|5
|15
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|5
|10
|3. Bournemouth
|6
|10
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|8
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|5
|8
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|8
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|5
|7
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|6
|7
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|5
|7
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|5
|6
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|5
|5
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|5
|5
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|5
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|4
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|4
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|3
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|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
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|8
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|7
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|7
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|6
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|4
|5
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|5
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|5
|13. Real Betis
|5
|5
|14. Valencia
|4
|4
|15. Mallorca
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0