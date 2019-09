"En İyi Uluslararası Havayolu Ödülü" Emirates'in

Emirates, 2019 Sunday Times Üst Düzey Marka Ödüllerinde,‘En İyi Uluslararası Havayolu Ödülü’nü kazandı

Emirates Havayolu, 2019 Sunday Times Üst Düzey Marka Ödüllerinde, İş Dünyası kategorisinde En İyi Uluslararası Havayolu unvanını ve Grand Prix ödülü olan, Gözde Markalar kategorisinde ise ikinciliği elde etti.

İnsanları ve şehirleri birbirine bağlayan Emirates Havayolu, Johannesburg’ta, The Venue at The Houghton’da düzenlenen, 2019 Sunday Times Üst Düzey Marka Ödüllerinde, İş Dünyası kategorisinde En İyi Uluslararası Havayolu unvanına layık görülürken, Grand Prix ödülü olan, Gözde Markalar kategorisinde ise ikinci olarak büyük bir başarı elde etti.

Yirminci yılını kutlayan, The Sunday Times Üst Düzey Marka Anketi, tüketicilerin, şirketlere yönelik düşüncelerini ortaya koyan, ülkedeki en prestijli gösterge olarak görülüyor. İş Dünyası kategorisindeki sonuçlar, 450’den fazla üst düzey iş dünyası yöneticisi ve karar vericileri ile yapılan çevrimiçi görüşmeye dayalı olarak belirleniyor.

Emirates Güney Afrika Bölge Müdürü Fouad Caaunhye konuya dair yaptığı açıklamada “Uçak içi ürün ve seyahat deneyimimizin Sunday Times ve Güney Afrikalı yolcularımız tarafından tanınması bizim için en önemli gurur kaynağı. Güney Afrika’da, yolcularımızın anılarında yer alacak deneyimleri sürekli sağlayacak, kararlı ve tutkulu bir ekibimiz var ve bu ödül de onların bu konudaki çabalarının bir parçası,” dedi.

Gökyüzündeki en kapsamlı ve en son teknoloji, eğlence ve iletişim hizmetlerinden birini sunan Emirates, yolcularına ödüllü uçak içi eğlence sistemi ice ile, Güney Afrika film ve müzikleri de dahil, 4,000 kanaldan fazla eğlence imkânı sağlıyor. Tüm sınıflardaki yolcular, Economy Class’ta 13.3 inç, Business Class’ta 23 inç ve First Class’ta 32 inç olmak üzere, sektördeki en geniş ekranlardan yararlanabiliyor. Emirates, bu yılın başlarında, haftada dört ek uçuşluk mevsimsel artış ile birlikte, ödüllü First Class kabininin keyfini Durban uçuşları için de sunmaya başladı.

Ek olarak, Emirates’in, dünyanın her yerindeki şarap üreticileri ile uzun süredir süregelen ilişkisi, uçuşlarda yolcuların özel şaraplara ulaşabilmesini sağlıyor. Uçaklarda sunulan şaraplar, Ken Forrester, Porseleinberg, Klein Constantia, Waterkloof ve Boekenhoutskloof gibi Güney Afrika şarap üreticilerini de içeriyor. Yolcular, devekuşu ve Rooibos çayı da dahil olmak üzere, Güney Afrika’dan esinlenilmiş çeşitli yemekler ve bölgeye özgü gurme menülerden yararlanabiliyorlar.

Emirates, şirketin konukseverliğini ortaya koyan, 135 uyruktan gelen 23,000 civarında kabin ekibi çalışanı istihdam ediyor. Güney Afrika, 1,000’den fazla pilotu ile Emirates’e pilot sağlayan ilk beş ülke arasında yer alıyor.

Bu sene ayrıca önemli bir gelişmenin gerçekleştiği yıl oldu ve Emirates ve Lions Rugby Company ile EPS (Pty) Ltd., 2015 yılında başlayan başarılı ilişkiyi sürdürerek, Emirates Lions Vodacom Super Rugby ekibinin isim sponsorluğu sözleşmesinin yenilendiğini duyurdu.

Emirates, Güney Afrika’ya, günlük olarak, toplam yedi uçuş gerçekleştiriyor. Buna, Dubai’den Johannesburg’a olan günlük dört uçuş da dahildir. Bunlardan ikisi ikonik A380 ile gerçekleşiyor ve günlük olarak iki uçuş Cape Town’a, bir uçuş da Durban’a gerçekleştiriliyor. Güney Afrika’daki başlıca Emirates noktalarından seyahat eden yolcuların, Dubai üzerinden, 85 ülkedeki 150’den fazla destinasyona ulaşması da mümkün.