Engelli hayvanları hayata bağlayan Vestel'e İngiltere'den ödül

Vestel Beyaz Eşya, sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde engelli hayvanları hayata döndüren yürüteç projesiyle Birleşik Krallık'ın en prestijli sosyal sorumluluk ödülüne layık görüldü. The International CSR Excellence Awards organizasyonunda Vestel Beyaz Eşya bronz ödül kazandı.

Vestel Beyaz Eşya, sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında yaptığı engelli hayvanları hayata bağlayan yürüteç projesi ile İngiltere’den ödül aldı. Birleşik Krallık merkezli The Green Organisation tarafından düzenlenen International CSR Excellence Awards’da bronz ödül kazanan Vestel Beyaz Eşya, geri dönüşüme ayrılmış Vestel ürünlerin parçalarından tasarlanan yürüteçlerle barınaklardaki engelli hayvanları hayata bağlıyor.

The Royal Academy of Dramatic Art’ta düzenlenen törende ödülü Vestel Beyaz Eşya Yönetim Sistemleri ve Müşteri İlişkileri Müdürü Memed Umut Özkaban teslim aldı. The International CSR Excellence Awards, bağımsız jürisiyle dünya çapındaki şirketlerin en başarılı, kamuoyunda ses getiren ve topluma hizmet alanında en saygın sosyal sorumluluk projelerini değerlendiriyor.