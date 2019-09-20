Filli Boya “Zafere Selam” projesiyle Çanakkale ruhuna sahip çıkıyor

Filli Boya, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile imzaladığı protokol ile hayata geçirdiği “Zafere Selam” projesiyle tarihî alandaki kültürel mirası ve yaşam alanlarını gelecek nesillere taşınması için koruyor. Proje kapsamında Şehitlikler ve Şehitler Abidesi, Dur Yolcu silüeti, Tarihi Alanda bulunan sekiz ayrı köyde toplam 2100 adet köy evi ve köy okulları gibi birçok alanın, özgün yapısı korunarak Tarihi Alan Başkanlığı ile birlikte bakımları yapılacak.

Bağımsızlık mücadelemizin en önemli kilometre taşlarından biri olan Çanakkale muharebelerinin gerçekleştiği Gelibolu Tarihi Alanı, şanlı bir zaferin en canlı şahidi olarak nesilden nesile taşınmaya devam ediyor. Kültürel mirasımızın en paha biçilmez hazinesi olan Tarihi Alan, birçok zorluğa hep birlikte göğüs germiş şehit ve gazilerimizden aldığımız güçle, ülkemizi ve geleceğimizi aynı ruhla inşa etmemiz için tüm Türkiye halkına ilham veriyor. Her yıl sadece Türkiye’den değil dünyanın dört bir yanından gelen yüz binlerce misafiri, burada yaşayan destansı mücadeleyle etkilemeyi ve ülkemizin milli bilincine ve kültür turizmine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Filli Boya’dan “Zafere Selam” duran anlamlı proje

Tarihi ve kültürel değerlere her zaman sahip çıkan Betek Boya’nın öne çıkan markası Filli Boya, bizi geçmişten geleceğe taşıyan, milletimizin ortak paydası bu alanın paha biçilemez bu kültürel varlığımızın korunması için benzersiz bir projeye imza atıyor. Filli Boya’nın Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile imzaladığı protokol ile hayata geçirdiği “Zafere Selam” projesiyle Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan’daki; Şehitlikler ve Şehitler Abidesi, Dur Yolcu silüeti, Tarihi Alanda bulunan toplam sekiz köye yayılmış 2100 gazi köy evleri ve köy okulları gibi birçok alanın, özgün yapısı korunarak Tarihi Alan Başkanlığı ile birlikte bakımları yapılacak.

Proje kapsamında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Betek Boya Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu, Betek Boya’nın her zaman tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkan bir şirket olduğunu dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Betek Boya olarak bugüne kadar tarihi ve kültürel değerlerimizi destekleyen birçok projeye imza attık. Milli bir değer olan Turkuaz rengi için Türkiye’de ilk kez sanat tarihi profesörü Gül İrepoğlu ile kaynak bir kitap oluşturduk. Onlarca Turkuaz renk seçeneğinden oluşan Turkuaz Renk Koleksiyonu’nu hazırladık. Türklerle özdeşleşen Turkuaz rengini anlatan kitabımızı, yurt dışındaki üniversitelere, mimarlık ofislerine ve büyük kütüphanelere yollayarak milli değerlerimizin tüm dünyada tanınmasını sağladık. Yine tarihimize ışık tutan, kültürel zenginliğimizi yansıtan Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Küçüksu Kasrı, Ihlamur Kasrı başta olmak üzere 11 saray, köşk ve kasrın restorasyon, koruma çalışmaları gerçekleştirdik. 3500 yıllık tarihi olan Gölyazı’da Toplum Gönüllüleri Vakfı ile (TOG) birlikte 200’den fazla evi boyadık. Doğa Derneği ile birlikte Hasankeyf çarşısını yeniden renklendirdik. Bugün de, bağımsızlık mücadelemizin en önemli kilometre taşlarından biri olan Çanakkale Savaşı’nın gerçekleştiği Gelibolu Yarımadası’nda çok anlamlı ve değerli projeyi hayata geçirerek “Zafere Selam” duruyoruz. Buna sadece bir iş ya da proje olarak bakmıyor, burada yapacağımız her şeyi tarihsel sorumluluğun bir gereği olarak, aklımızı, gönlümüzü ve ruhumuzu koyacağımız bir gönüllülük hareketi olarak görüyoruz. İstiyoruz ki Türkiye’nin ve dünyanın dört bir tarafından gelen insanlar, özgürlük ve bağımsızlık ruhunu burada yaşasın ve hissetsin. Bize bu paha biçilmez mirası bırakan şehit ve gazilerimizin ruhu bir kez daha şad olsun. Çanakkale ruhu gelecek nesillere taşınsın. Şehitlikler ve Şehitler Abidesi, Dur Yolcu silüeti, Tarihi Alanda bulunan gazi köy evleri ve köy okulları dahil bir çok alanı, Çanakkale ruhunu koruyarak gerçekleştireceğimiz projemiz burada bitmeyecek. Bu uzun soluklu bir yolculuğun ilk adımı… Betek olarak bu tarihi bölgemize katkımızı, Tarihi Alan Başkanlığı ile birlikte kalıcı eserler bırakarak sürdürmek istiyoruz.”

Projenin İlk Etabı: Kilitbahir Köyü

Kilitbahir, Seddülbahir, Alçıtepe, Behramlı, Bigalı, Kocadere, Küçükanafarta, Büyükanafarta “Gazi” köylerinde proje kapsamında gerçekleştirilecek düzenleme çalışmalarının ilk etabı olarak Kilitbahir Köyü pilot bölge olarak seçilmiştir.

Kilitbahir Köyü Yalı Cadddesi ile Çarşı Caddelerinin kesişimi ile Kilitbahir Kale Müzesi arasında kalan yaklaşık 1000 metre uzunluğundaki sokaklarda toplamda 12.000 m2 alana sahip 116 adet binanın cephelerinin boyanması Tarihî Alan Planları doğrultusunda cephelerinin bakım işlemlerine başlandı.

Ayrıca projenin gerçekleştiği Eceabat ilçesindeki sekiz okulun boya ihtiyacı da Filli Boya tarafından karşılanıyor.

“4 MİLYON ZİYARETÇİYLE DÜNYANIN EN FAZLA ZİYARET EDİLEN AÇIK HAVA MÜZESİ OLACAĞIZ”

Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise toplantıda yaptığı konuşmada Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alanı’nı bir açık hava müzesi şeklinde ele alıp potansiyelini artırmak için birçok yeni projeyi gündemlerine aldıklarını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

Bu coğrafyada bizlere düşen en büyük görev; misyonumuz olan Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Tarihî Alanı’nı geliştirerek bir açık hava müzesine dönüştürmek; aynı zamanda hep birlikte koruyarak ve geliştirerek hem gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak hem de tarihi dokuyu gün yüzüne çıkartarak daha fazla ziyaretçiyi ağırlayıp bölge ve ülke ekonomimize kültürel turizm aracılığı ile önemli bir katkı sağlamaktır. Kültürel turizm temel olarak korumaya olanak sağlar; ancak iyi korunamadığı takdirde kültür varlıklarının yıpranmasına, bozulmasına, değer kaybetmesine de yol açabilmektedir. Bu nedenle misyonumuz ve vizyonumuz doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürmekte olup Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı olarak çeşitli projelerle şehitlerimize yakışır düzenlemeler yapılmasına yönelik çalışmalarımıza her geçen gün yenisi eklenmekte ve devam etmektedir.

“TARİHİ ALAN’DA ŞEHİTLERİMİZE YAKIŞIR DÜZENLEMELER YAPILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Tespit edilmiş 25 şehitlik alanının ziyarete açılmasına ve şehitlerimize yakışır düzenlemeler yapılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. 18 Mart 2018’de açılışını yaptığımız Kilitbahir Kale Müzesi’nin ardından Seddülbahir ve Bigalı Kalelerinde de restorasyon çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca Tarihi Yürüyüş Güzergâhları’nın ilk etabı olan “Arıburnu Cephesi Yürüyüş Güzergahı” da bu yıl içinde tamamlanıp, Kasım ayında açılışı yapılacaktır. Diğer yandan Çanakkale ruhunu tüm Türkiye’de çocuklarımıza ve gençlerimize aktarmak için de Cumhurbaşkanlığı 180 günlük Eylem Planı içerisinde yer alan “Çanakkale Ruhu Gezici Tır Projesi”ni de bu yıl içinde tamamlamayacağız. Tır içerisinde yer alan dioramalar, filmler ve savaş dönemine ait askeri kültür varlıkları ile Çanakkale destanını Çanakkale dışındaki illerimizde yaşayan ancak bu topraklara gelme imkanı olmayan vatandaşlarımıza da aktarabilmeyi amaçlıyoruz.

“Çanakkale Savaşları tarihini gelecek nesillere en iyi şekilde aktarabilmek için ulusal ve uluslararası araştırmacılara yönelik çağdaş kütüphanecilik anlayışı çerçevesinde kullanıcı odaklı, nitelikli kütüphanecilik hizmetlerinin verilebileceği özelliklere sahip Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi ve Müzesi’ni de 2020 yılında açacağız.Tarihi Alan’da geçen yıl yaklaşık 2,5 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlamıştık. Çalışmalarına başlanan ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek bu yeni projelerle, ziyaretçi sayısını iki yıl içinde 4 milyona çıkararak, dünyanın en çok ziyaret edilen açık hava müzesi olmayı hedefliyoruz.”

“ÇANAKKALE HEPİMİZİN”

Çanakkale Tarihi Alanı hepimizin ortak değeridir. Bu felsefe ile sponsor destekleri ve iş birlikler ile Tarihi Alanda güzel projeleri daha hızlı gerçekleştirerek tarihi mirasımıza hep beraber sahip çıkıyoruz. Bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz projelerimizden biri Çanakkale Savaşları sırasında batırılan savaş gemisi H.M.S. Majestic’i Çanakkale Valiliği ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın destekleri ile 4.7 milyon TL tutarında çok büyük ve önemli bir proje ile dalış turizmine açmak olacak. Çanakkale Boğazı su altı dalış turizmi için de marka değere sahip önemli batıkları barındırıyor. Bu kapsamda Çanakkale muharebelerinin sportif amaçlı dalış meraklılarınca ziyaret edilebilecekleri bir dalış noktası dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz en son projelerimiz de coğrafya, kültür ve turizm arasındaki ilişkiyi maddi ve manevi boyutta harmanlayarak doğal çevreyi kültür turizmine yansıtmak ve kazandırmak için Filli Boya ile Başkanlığımız arasında imzaladığımız protokol ile hayata geçirdiğimiz “Zafere Selam” projesidir. Bu projeyle tarihî alandaki kültürel mirasın ve yaşam alanlarının kalıcılığını arttırarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla Şehitlikler ve Şehitler Abidesi, Dur Yolcu silueti, Tarihi Alan’da bulunan gazi köy evleri ve köy okulları gibi birçok alanın özgün yapısı korunarak bakımları yapılacaktır. Bugün olduğu gibi yarın da bu topraklarda ortaya konan Çanakkale ruhunu, bu emsalsiz mücadeleyi ve destanı geçmişten alıp geleceğe taşımak, hak ettiği onuru yerine teslim etmek için çalışmalarımız devam edecektir.