Fintech’te milyar dolarlık satın almalar yolda

KPMG'nin hazırladığı bu yılın ilk 'Pulse of Fintech' raporu yayımlandı. Raporu göre, 2019'un ilk yarısında küresel fintech yatırımları azaldı. Buna karşın yılın ikinci yarısında toplamda 80 milyar doları aşan büyük birleşme&satın alma anlaşmalarına imza atılması bekleniyor.

Uluslararası danışmanlık, vergi ve denetim firması KPMG'nin yılda iki kez hazırladığı 'Pulse of Fintech'in ilk araştırmasına göre 2019'un ikinci yarısı büyük birleşme & satın alma anlaşmalarına sahne olacak.

Küresel fintech sektöründeki temel trendleri ve işlemleri inceleyerek genel bir bakış sunan araştırmaya göre fintech yatırımları yılın ilk yarısında ABD, Kanada ve Latin Amerika'da güçlü seyrederken Asya'da sert düşüş gösterdi.

Geleceğin anahtarı veride

KPMG Türkiye'den Sinem Cantürk, "Açık bankacılık da tıpkı makine öğrenimi ve yapay zeka teknolojilerinde olduğu gibi fintech yatırımları açısından önemli fırsat sunuyor" diye konuştu. Cantürk, wealthtech ve proptech gibi sektörlerde büyüme gözlemlediklerini belirtirken, büyük teknoloji firmalarının 'derin' müşteri verilerinden yola çıkarak finansal hizmetler alanında daha fazla büyümenin yollarını aradıklarının altını çizdi.

Rapordan öne çıkan satırbaşları şöyle:

2018'de 120 milyar doları bulan küresel fintech yatırımları 2019'un ortalarına gelirken toplam 962 anlaşmayla sadece 37,9 milyar dolar seviyesinde kaldı.

Buna karşın yakın gelecekte tamamlanması beklenen büyük birleşme & satın alma anlaşmalarının bu düşüşü sonlandıracağı öngörülüyor.

2019'un ilk yarısında 6,9 milyar dolarlık Dun & Bradstreet (ABD) satışı, 6 milyar dolarlık Concardis (Almanya) satışı ve 1,3 milyar dolarlık eFront (Fransa) satışı en büyük birleşme & satın alma anlaşmaları olarak kayıtlara geçti.

Fidelity'nin Worldplay'i (43 milyar dolar), Fiserv'ün ise First Data'yı (22 milyar dolar) satın alacağını açıklaması, Global Payments'ın da Total System Services ile (21,5 milyar dolar) birleşeceğini duyurması, fintech yatırımlarının 2019'un ikinci yarısında yükselişe geçmesini sağlayacak işlemler olarak görülüyor.

2018'de 25,3 milyar dolar civarında gerçekleşen kurumsal girişim sermayesi yatırımları 2019'un ilk yarısında 4,75 milyar dolara kadar gerilemiş durumda. Bunda kurumsal firmaların büyük anlaşmalara bir süre ara vermesinin etkisi olduğu düşünülüyor.

Kripto para düşüşte

Blokzinciri ve kripto para sektörlerine yönelik yatırımlar 2019'un ilk yarısında gözle görülür bir düşüş yaşadı. 2018'de toplam 586 anlaşmada 5 milyar dolarlık yatırım sağlanırken, 2019'un ilk 6 ayında bu rakam 171 anlaşmada 1 milyar dolara kadar geriledi.

Aynı dönemde insurtech yatırımları da 1,1 milyar dolara düştü. 2018'de bu alanda gerçekleşen yatırımların toplamı 7,6 milyar dolar seviyelerindeydi.

ABD güçlü seyrediyor

ABD'deki fintech yatırımları 2019'un ilk yarısında toplam 470 anlaşmayla 18,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İlk 6 ayda gerçekleşen en büyük birleşme & satın alma anlaşmaları; Investment Technology Group (1 milyar dolar), CSI Enterprises (600 milyon dolar), PIEtech (500 milyon dolar), IQMS (425 milyon dolar) ve Viteos Fon Hizmetleri (330 milyon dolar) olarak sıralanıyor.

Fintech merkezli risk sermayesi yatırımları ikinci çeyrekte ABD'de rekor seviyeye ulaştı.

ABD'deki fintech hub'ların sayısında da 2019'un ilk yarısında artış var. En büyük 6 anlaşmada yer alan firmaların merkezleri de bu artışı destekler nitelikte: Dun & Bradstreet (New Jersey), Investment Technology Group (New York), CSI Enterprises (Florida), PIEtech (Virginia), Onestream Software (Michigan), and SoFi (California).

Ödemeler ABD'de yatırım için gözde sektörler arasında yer almayı sürdürürken B2B anlaşmalarında da artış gözleniyor. Mastercard'ın Transfast'i, JPMorgan'ın da InstaMed'i satın alması buna en iyi örnek.

Latin pazarı hareketli

2018 boyunca fintech yatırımcılarının en önemli hedefleri arasında Latin Amerika yer alıyordu. Geçen yıl 31 anlaşmayla 500,1 milyon dolarlık rekor yatırıma sahne olan Brezilya, bu yıl sahneyi Arjantin'e devretti. Advent International'in Arjantin merkezli Prisma Medios de Pago'yu 725 milyon dolara satın almasının bu değişimde büyük etkisi var.

Latin Amerika'nın dışında Kanada da fintech yatırımları açısından güzel bir dönem geçirdi. 2019 ikinci çeyreğinde Kanada 1,55 milyar dolar fintech yatırımı aldı.

Avrupa'da düşüş sürüyor

Avrupa'daki fintech yatırımları 2019'un ilk yarısında 13,2 milyar dolara ulaştı ancak işlem hacminde son bir buçuk yıldır görülen düşüş sürüyor. Bu durum, Avrupalı yatırımcıların enerjilerini daha olgun firmalar için sakladıkları şeklinde yorumlanıyor.

Avrupa'da yılın ilk yarısında değeri 100 milyon doları geçen 10 fintech anlaşması gerçekleşti. Bunların başında Almanya'daki Concardis satışı (6 milyar dolar) geliyor.

İngiltere, bahsi geçen 10 anlaşmanın 6'sına ev sahipliği yapan ülke konumunda: Greensill Capital (800 milyon dolar), World First (717 milyon dolar), OakNorth (440 milyon dolar), Checkout.com (230 milyon dolar), Iwoca (196 milyon dolar), WorldRemit (175 milyon dolar)

Özel sermaye yatırımları Avrupa'da yılın ilk yarısında 1,2 milyar dolar gibi rekor bir seviyeye ulaştı. Bu rakam 2018 genelinde 1,96 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Asya toparlanmadan uzak

Asya genelinde 2018'de rekor kıran fintech yatırımları 2019'un ilk yarısında 102 anlaşmayla 3,6 milyar dolar seviyesinde kaldı. 2018'i hareketlendiren mega anlaşmalar, bu yıl ara vermiş durumda.

Asya genelindeki en büyük 10 anlaşma 7 farklı ülkeden çıktı. Çin ve Güney Kore'deki 5 anlaşmaya ek olarak, Avustralya (AirWallex / 100 milyon dolar), Endonezya (Akulaku / 100 milyon dolar), Vietnam (Momo / 100 milyon dolar) ve Singapur'dan(GoBear / 80 milyon dolar) birer anlaşma haberi gelirken, Blockchain Exchange Alliance tarafından gerçekleştirilen 200 milyon dolarlık anlaşma da listeye girdi.

Hong Kong'tan 'dijital açılım'

Hong Kong yönetiminin 2019'un ilk yarısında bir ilke imza atarak dağıttığı 8 'dijital bankacılık lisansı', fintech gelişimi açısından son derece büyük önem taşıyor. Lisansı alan firmalar arasında sigorta ve telekom firmalarının yanı sıra Tencent ve Ant Financial gibi Çin'in büyük teknoloji şirketleri de yer alıyor.

Hong Kong'un dışında Singapur da bankacılık dışı sektörlere için 5 dijital bankacılık lisansı dağıtacağını açıkladı.

KPMG Türkiye'den Sinem Cantürk, Hong Kong'un dijital bankacılık lisanslarının sadece Hong Kong'ta değil, tüm Asya Pasifik Bölgesi'nde fintech yatırımlarını güçlendireceği yorumunda bulundu. Cantürk, "Meydan okuyan bankalar özellikle geleneksel bankaları rekabet için daha sağlam adımlar atmaya teşvik edecek. Önümüzdeki 18 ayda bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmek yerinde olacak" dedi.