Fintech’te milyar dolarlık satın almalar yolda

ABD'deki fintech hub'ların sayısında da 2019'un ilk yarısında artış var. En büyük 6 anlaşmada yer alan firmaların merkezleri de bu artışı destekler nitelikte: Dun & Bradstreet (New Jersey), Investment Technology Group (New York), CSI Enterprises (Florida), PIEtech (Virginia), Onestream Software (Michigan), and SoFi (California).