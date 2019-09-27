Geleceğin Fabrikalarını Bugünden Kuran Sanayiciler Kazanıyor

Endüstriyel otomasyon sistemleri alanındaki inovatif teknolojileri ile öne çıkan Mitsubishi Electric, Elmas Sponsor olarak yer aldığı 2. Geleceğin Fabrikaları Sempozyumu ve Sergisi’nde iş dünyasıyla bir araya geldi. Türk imalat sanayisinden üst düzey yöneticilerin dijital stratejilerini geliştirmeyi amaçlayan etkinlik kapsamında, Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel “Fabrikalarda Dijital Dönüşüm Zamanı” konulu bir konuşma yaptı. Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan e-F@ctory konsepti ile geleceğin dijital fabrikalarını bugünden kurmanın mümkün olduğunu anlatan Bizel, sanayicilerin yeni endüstri evresine hazırlıklı olmaları için tavsiyelerde bulundu.

Türk sanayisinin fabrikaların dijital dönüşüm sürecine entegrasyonu için çalışan teknoloji devi Mitsubishi Electric, 25-26 Eylül tarihleri arasında Gebze Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirilen 2. Geleceğin Fabrikaları Sempozyumu ve Sergisi’nde fabrikaların dijital dönüşüm süreçlerine dikkat çekti. Otomasyon, robotik, yazılım, sensörler, sanal gerçeklik, 3D baskı, büyük veri, kestirimci bakım, insan makine ara yüzleri gibi pek çok alanda en son gelişmelerin masaya yatırıldığı etkinliğe Elmas Sponsor olarak katılan Mitsubishi Electric, markanın Sanayi 4.0’a yanıtı olan dijital ve akıllı fabrika konsepti e-F@ctory hakkında bilgi verdi. Etkinlik kapsamında “Fabrikalarda Dijital Dönüşüm Zamanı” konulu bir konuşma gerçekleştiren Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, e-F@ctory, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve ileri robot teknolojileri konularında önemli bilgiler verdi.

Üretimde kişiselleştirme, yüksek kalite ve verimliliğin yolu dijital fabrikalardan geçiyor

Konuşmasında yeni endüstri evresinin mevcut sanayinin bilgisayarlaştırma yönünde teşvik edilmesi ve yüksek teknolojiyle donatılması olarak özetlenebileceğini belirten Tolga Bizel, “Dijital dönüşüm çağında makineler çevrelerinde olup bitenleri anlayabilecek ve birbirleriyle internet protokolleri aracılığıyla iletişim kurabilecek duruma geliyorlar. Bu sayede fabrikalardaki üretim hatlarının kişiselleştirilmiş ihtiyaçlara göre optimize edilmesi sonucunda pazardaki rekabet koşullarına ayak uydurmak daha kolay hale gelecek. Mitsubishi Electric olarak bu yeni endüstri evresine yanıtımız olan e-F@ctory ile geleceğin dijital fabrikalarını bugünden kurmak mümkün. Bu süreçte robotlar arası veri transferinin de giderek hızlanması ve birbirleriyle konuşabilen ileri robot teknolojileri sayesinde robotlar artık kendi kendilerini daha detaylı ve koordineli olarak kontrol edebiliyor. Bugün e-F@ctory ile robotlar üretim hattındaki diğer ürünlerle de haberleşebiliyor. e-F@ctory konseptinde fabrika otomasyonunda yer alan tüm ürünler birbirleriyle entegre ve açık bir mimari ile çalışıyor” dedi.

Türkiye’nin üretim kabiliyetinin sürdürülebilir olması için global düzeyde rekabet edebilmesinin önemini hatırlatan Tolga Bizel, “Sanayicilerin dünya kalitesinde üretim yaparak küresel pazarlarda rekabet edebilmeleri ve ihracatta güç kazanmaları için üretim kalitesini artırırken maliyetlerini optimize etmesi gerekiyor. Bu noktada, fabrika otomasyon sektörünü yakından takip edip yeni teknolojilere hızla uyum sağlayabilmek ve gerekli altyapı yatırımlarını yapmak önem kazanıyor” diye konuştu. Geleceğin haberleşme üzerine kurulmasının beklendiğini ifade eden Bizel, bu bağlamda firmaların yüksek hızlı ve kaliteli haberleşme sistemlerini kurmalarının daha da önemli hale geldiğini söyledi. Hammadde ve kaynakların çok daha etkin şekilde yönetilmesinin de bu süreçte firmalara avantaj sağlayacağını belirten Bizel, “Yeni dönemde en önemli konulardan biri de sanayicilere sunulan çözümlerin gerçekten Sanayi 4.0 ile uyumlu olup olmadığına dikkat etmeleri diyebiliriz. Türk iş dünyası yöneticilerinin, Sanayi 4.0’ın gerçekten ne olduğu konusunda kapsamlı araştırmalar yaparak, ekiplerini de bu araştırmalar çerçevesinde eğitmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

“Fabrikaları dijital çağa uygun şekilde dönüştürüyoruz”

“Nesnelerin İnterneti” (Internet of Things) kavramının, nesne ve eşyaların internete bağlanarak veri alışverişi yapması ve bulut üzerinden hem insanlarla hem de birbirleriyle iletişim içerisinde olması şeklinde tanımlanabileceğini ifade eden Tolga Bizel, “Yeni sanayi evresinin merkezinde hiç şüphesiz üretim bulunuyor. Son dönemde şirketlerin ilgi odağı olan Sanayi 4.0 ve şirketlerin teknoloji yatırımları üzerinde büyük bir etki yaratan “Nesnelerin İnterneti” konusuyla birlikte teknoloji ve haberleşmenin önemi daha da artıyor. Bu noktada biz de Mitsubishi Electric olarak, iş modellerimizi yeniden tasarlıyor ve performansımızı arttırmak için teknoloji yatırımlarımızı hangi alanlara yoğunlaştırmamız gerektiğini belirliyoruz. Köklü inovasyon mirasımız ve üstün teknolojimiz ile geliştirdiğimiz yenilikçi çözümlerle fabrikaların altyapısını, sistemlerini ve süreçlerini dijital çağa uygun şekilde dönüştürüyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.