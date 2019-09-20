General Mobile’a Avrupa’dan Ödül

General Mobile ‘Avrupa İş Ödülleri’nde yürüttüğü başarılı stratejisi sayesinde 33 ülkeden 2750’nin üzerinde yarışan firma arasından öne çıkarak ‘Yılın Büyüme Stratejisi’si kategorisinde ‘National Winner’ ödülünün sahibi oldu.

General Mobile, bu ödül programındaki başka bir kategori olan ‘European Public Winner’ ödülü için de yarışmaya devam ediyor. Kazananların halk oylaması ile belirlendiği bu ödül için General Mobile’a oy vermek isteyenler mail adresleriyle birlikte oy kullanabilecek.

Global bir marka olarak 35 ülkede faaliyet gösteren General Mobile, 2007’den beri, Avrupa iş dünyasında en prestijli işleri ve en başarılı kuruluşları destekleyen “Avrupa İş Ödülleri”nde (European Business Awards - EBA), ‘Yılın Büyüme Stratejisi’ kategorisinde ‘National Winner’ ödülünün sahibi oldu.

General Mobile 2017 yılında Avrupa’nın ve Ortadoğu’nun en büyük akıllı cep telefonu fabrikasını 100 Milyon TL yatırım ile İstanbul’da faaliyete geçirmiş, 2019’da ise 50 Milyon TL daha yatırım yaparak 2.5 Milyon olan yıllık üretim kapasitesini 4.2 milyon adede yükseltmişti. 33 ülkeden 2750’nin üzerinde firmanın başvurusu arasından yürüttüğü başarılı stratejisi ile öne çıkarak Avrupa İş Ödülleri tarafından “National Winner” ödülüne layık görülen General Mobile, 3- 4 Aralık’ta Polonya’da gerçekleşecek törende ödülünü teslim alacak.

General Mobile, Avrupa İş Ödülleri’nde başka bir kategori olan “European Public Winner” ödülü için de yarışacak. Birincinin halk oylamasıyla belirleneceği “European Public Winner” ödülü için bir video yayınlayan General Mobile’a oy vermek isteyenler mail adresleriyle birlikte 26 Kasım’a kadar oy kullanabilecek. Halk oylamasının kazananı ise gala gecesinde açıklanacak.