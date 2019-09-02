General Mobile’dan GM 9 Go Fırsatı

En güncel teknolojileri ulaşılabilir fiyatlar ile kullanıcılarına sunan General Mobile, GM 9 ailesinin en yeni üyesi olan GM 9 Go için 100 TL indirim fırsatı sunuyor.

General Mobile, GM 9 Pro'nun dikkat çekici tasarımından esinlenerek oluşturduğu ve GM 9 ailesinin yeni üyesi olan GM 9 Go’yu KDV dahil tavsiye edilen perakende satış fiyatı olan 899 TL yerine 100 TL indirim fırsatı ile 799 TL’ye kullanıcıları ile buluşturuyor.

Özellikle akıllı telefonu ilk kez tecrübe eden kullanıcılara hitap eden GM 9 Go, Google’ın geliştirilmiş uygulamaları ile kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Chrome ve Google uygulamalarıyla internet üzerinden data kullanımını azaltarak veri tasarrufu sağlayan GM 9 Go ayrıca Google Asistan özelliği ile ‘OK Google’ diyerek Google Asistanı’nı aktif eden kullanıcıların sorularının yanıtlarına çabucak ulaşmasını sağlıyor. Kullanıcılar özellikle hatırlatma, alarm kurma, yol tarifi alma, arama yapma, mesaj atma ve hava durumu öğrenme gibi sıklıkla kullanılan birçok özelliği de Google Asistan sayesinde ses komutları ile hızlıca yapabiliyorlar.

Çift SIM kart desteği ile aynı anda kullanılabilen hafıza kartı olan GM 9 Go’nun, 13 MP flaşlı kamerası ile fotoğraf tutkunları, hafıza problemi olmaksızın dahili olarak sunulan ‘Google Fotoğraflar’ uygulamasıyla yüksek kalitede, ücretsiz ve sınırsız olarak depolama alanına sahip oluyor.

Altın, gümüş ve uzay grisi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile sunulan GM 9 Go’ya 100 TL indirim fırsatıyla ulaşmak isteyen kullanıcılar www.generalmobile.com üzerinden telefonu 11 aya varan taksit imkânı ile satın alabilecek.