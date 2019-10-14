Generali Sigorta, acenteleriyle Ankara’da buluştu

Generali Sigorta’nın Ekim ayı boyunca düzenlediği ve acenteleriyle buluştuğu “Strateji ve Lansman Toplantıları”nın üçüncüsüne Ankara ev sahipliği yaptı.

150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye’nin ilk sigorta şirketi olma unvanına sahip Generali Sigorta, Ekim ayı boyunca 7 ilde Strateji ve Lansman Toplantıları gerçekleştirecek. Önümüzdeki aylarda piyasaya sunulacak yeni ürünler, stratejiler, sigortacılık sektörünün mevcut durumu ve geleceği gibi konuların acentelere aktarıldığı buluşmaların üçüncüsü Ankara’da düzenlendi. Samsun ve İstanbul’un ardından Ankara’da düzenlenen toplantılarda, Generali Sigorta Ürün Yönetimi Departmanı ve UW Departmanı yöneticileri tarafından acentelere eğitimler verdi, etkinlikler düzenlendi ve ürünler hakkında geri bildirimler alındı.

Ankara’da gerçekleştirilen toplantıyla ilgili bilgi veren Generali Sigorta CFO’su ve Genel Müdür Vekili Sunay Koray: “Hem Generali Grubu’nun 2021 yılı sonuna kadar olan dönemi kapsayan 3 yıllık planı hem de “Bildiğin gibi değil” mottomuz ve hedeflerimiz doğrultusunda; müşterilerimizi, çalışan memnuniyetini, değerli iş ortaklarımız olan acentelerimizi ve içinde yaşadığımız toplumu öne çıkaran bir strateji izliyoruz. Stratejimiz ve ortak akla önem veren yaklaşımız doğrulturunda Samsun'da başlayan ve Antalya'da finalini yapacağımız toplam 7 buluşmayla, acentelerimize değişen müşteri beklentileriyle şekillenen ürünlerimiz ve sektörün geleceğiyle ilgili değerli bilgiler sunmak istiyoruz.” dedi.

Generali Sigorta Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Seydi Demir ise: "Müşterilerin beklentileri her kanaldan işlemlerini en hızlı ve daha ekonomik bir şekilde halledebilmek, ki bu beklentiler konu sigorta olunca çok daha fazla önem kazanıyor. Özellikle dijital dönüşümün hayatımızın her alanına girmesiyle birlikte müşteriler daha inovatif ve yenilikçi ürün arayışındalar. Bu bilinçle piyasaya sunulacak yeni ürünler, stratejiler ve sigortacılık sektörünün geleceği gibi konularda acentelerimizi bilgilendireceğimiz bir buluşma serisi planladık. Samsun ve İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz ilk toplantıların ardından Ankara’da acentelerimizle buluşarak, sektöre ve geleceğe dair değerli bilgiler sunduk." dedi.