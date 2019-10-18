Generali’den ücretsiz “Prestij Servis” hizmeti

Generali Sigorta, tüm kasko sigortası müşterilerine olası bir hasar durumunda 7 ayrıcalığı içeren “Prestij Servis” hizmetinden ücretsiz faydalanma imkanı sunuyor.

150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye’nin ilk sigorta şirketi olma unvanına sahip Generali Sigorta, "Prestij Servis" hizmeti ile sigortacılık hizmetlerini bir adım öteye taşıyor. Generali Sigorta, tüm kasko sigortası müşterileri için olası bir hasar durumunda 7 ayrıcalıklı hizmeti içeren “Prestij Servis” hizmetinden ücretsiz faydalanma imkanı sunuyor. Tüm Türkiye'deki kasko müşterilerinin yararlanabileceği Prestij Servis hizmetleri kapsamında araç sahipleri, herhangi bir hasar durumunda 0850 555 55 55 numaralı telefondan Generali Sigorta Çağrı Merkezi’ni arayarak hizmetlerden ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Türkiye genelindeki anlaşmalı Prestij Servis noktalarında sunulan 7 ücretsiz hizmet; “Vale Hizmeti”, “Sınırsız İkame Araç”, “Boya Parlatma-Cila”, “Fırçasız Oto Yıkama”, “26 Nokta Mekanik Check-Up”, “%25 Bakım ve Mekanik Onarım İndirimi” ve “Direkt Ödeme” ayrıcalıklarını kapsıyor.