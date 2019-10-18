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Generali’den ücretsiz “Prestij Servis” hizmeti

Generali Sigorta, tüm kasko sigortası müşterilerine olası bir hasar durumunda 7 ayrıcalığı içeren “Prestij Servis” hizmetinden ücretsiz faydalanma imkanı sunuyor.

Şirketlerden 18.10.2019, 14:48 Tuğçe Hanım
Generali’den ücretsiz “Prestij Servis” hizmeti

Generali Sigorta, tüm kasko sigortası müşterilerine olası bir hasar durumunda 7 ayrıcalığı içeren “Prestij Servis” hizmetinden ücretsiz faydalanma imkanı sunuyor.

150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye’nin ilk sigorta şirketi olma unvanına sahip Generali Sigorta, "Prestij Servis" hizmeti ile sigortacılık hizmetlerini bir adım öteye taşıyor. Generali Sigorta, tüm kasko sigortası müşterileri için olası bir hasar durumunda 7 ayrıcalıklı hizmeti içeren “Prestij Servis” hizmetinden ücretsiz faydalanma imkanı sunuyor. Tüm Türkiye'deki kasko müşterilerinin yararlanabileceği Prestij Servis hizmetleri kapsamında araç sahipleri, herhangi bir hasar durumunda 0850 555 55 55 numaralı telefondan Generali Sigorta Çağrı Merkezi’ni arayarak hizmetlerden ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Türkiye genelindeki anlaşmalı Prestij Servis noktalarında sunulan 7 ücretsiz hizmet; “Vale Hizmeti”, “Sınırsız İkame Araç”, “Boya Parlatma-Cila”, “Fırçasız Oto Yıkama”, “26 Nokta Mekanik Check-Up”, “%25 Bakım ve Mekanik Onarım İndirimi” ve “Direkt Ödeme” ayrıcalıklarını kapsıyor.

  • Vale Hizmeti: Sigortalıların talep etmesi durumunda; aracı vale aracılığıyla alınarak onarımı yapılabiliyor ve onarımdan sonra teslim ediliyor.
  • Sınırsız İkame Araç Hizmeti: Sigortalılar, 0850 555 55 55 no’lu hattı arayarak ikame araç istemesi durumunda, araç onarımı bitene kadar ikame araç hizmetinden yararlanabiliyor.
  • Boya Parlatma-Cila Hizmeti: Talep edilmesi halinde Prestij Servise giden her araç, boya parlatma hizmetinden ücretsiz faydalanıyor.
  • Fırçasız Oto Yıkama Hizmeti: Proje kapsamında servise giden her araç, fırçasız oto yıkama hizmetinden ücretsiz yararlanıyor.
  • Mekanik Check-Up: Talep eden Generali sigortalıları için, 26 hizmet noktasında fren, lastik ve jantların kontrolü vb. işlemleri kapsayan check-up hizmeti sunuluyor.
  • Periyodik Bakım İndirimi Hizmeti: Generali sigortalıları, araçlarının onarımını yaptırdıktan sonra mekanik bakım yaptırmak isterse, %25 işçilik indiriminden yararlanabiliyor.
  • Direkt Ödeme: Bu hizmet kapsamında sigortalılar servise herhangi bir ödeme yapmadan aracını teslim alabiliyor.
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#Generali Sigorta #Prestij Servis #kasko sigortası #şirket haberleri
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