Güney Amerika’nın Elektriği Adana’dan

Dünya genelinde aldığı projeler ile başarılı atılımlar yapan Fullimex, Peru ve Kolombiya ülkelerinde toplamda 10 projeyi alarak çalışmalarına başladı. Bunun yanı sıra yine merkez ofisinin yer aldığı Adana’dan Meksika, Panama, Karayip Adaları ve Şili de yeni alacağı projelerinde görüşmelerine başladı.

Türkiye menşei ile Adana’da Beta Transformatör tarafından üretilen trafolar Türkiye de yakaladığı başarısını dünya ülkelerinde bir adım öteye taşımak adına yaklaşık 1 yıldır Güney Amerika'da girişimlerde bulundu. Bu doğrultuda Beta Transformatör, ortaklığının bulunduğu Fullimex İç ve Dış Ticaret A.Ş. ile birlikte hareket ederek Güney Amerika da birçok projede yer aldı. Beta Transformatör bu projelerin önemli bir kısmına olumlu geri dönüşler alarak 2 ülke ile ilk sözleşmeler yaptı. Böylelikle Peru ve Kolombiya ile yapılan bu işbirliği çerçevesinde toplam 10 proje de Beta Transformatör ürünleri kullanılacak. Bu sayede Peru ve Kolombiya da 3 hastane ve 3 AVM olmak üzere 10 tesis Beta Transformatör markasını kullanacak.

Hedefimiz 10 milyon dolarlık ihracat.

Fullimex İç ve Dış Ticaret A.Ş. şirketinin kurucu ortaklarından ve aynı zamanda şirketin Genel Müdürü Beytullah Uslu, siparişi alınan 10 projenin rakamsal değerinin 1 milyon dolara yakın bir bedel olduğunu belirterek, Fullimex olarak Güney Amerika’da birçok ülkede yerel networklerinin olmasının müşterilere daha kolay ulaşabilme ve daha iyi hizmet verebilmeleri adına önemli bir rol oynadığını vurguladı. Güney Amerika ve Orta Amerika ülkelerini sıkça ziyaret eden ve İspanyolca dahil 5 lisanı kusursuz bir şekilde konuşabilen Fullimex İç ve Dış Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Beytullah Uslu; “İhracat uluslararası bir satıştır ve güvene endekslidir. Ürün veya hizmet satmak istiyorsanız önceliğiniz hedef müşterinin size en hızlı bir şekilde ulaşabilmesini sağlamaktır. Bu da telefon veya e-mail yolu ile değil sadece karşılıklı görüşme ile gerçekleşebilir. Bizimde her zaman önceliğimiz bu olmuştur. Bu unsurları göz önünde bulunduracak olursak Güney Amerika pazarında yerel birçok networklerimiz var ve buda bizim için hem güven hem de kalite demek. Müşterilerimiz dilediği zaman bizi ziyarete gelebiliyor veya biz ziyaretlerine gidebiliyoruz. İkili ilişkilerin olmazsa olmazı olan karşılıklı diyalog sayesinde bugün 10 proje onayını aldık. Türk sanayisini çok fazla tanımayan Güney Amerika firmalarına, firmamızın ürünlerinin niteliklerini ve IEC, ISO, ECO Design sertifikalarımızı, ülkelerinde bulunan ofislerinde ziyaret edip anlattık. Bizler için zor olanı başardık ve hem ülkemizi hem de ürünlerimizi tanıttık. Hedefimiz bu projelerle beraber yılsonuna kadar 10 milyon dolarlık bir ihracat hacmine ulaşmak. Böylelikle hedefimiz Beta Transformatör firmasında üretilen ürünlerimizi tüm dünyanın kullandığı ürün gamı haline dönüştürmek” dedi.

Daha sonra Güney Amerika da Bolivya, Paraguay ve Ekvador ile de görüşmelerinin başladığını ve devam eden projelerin olduğunu söyleyen Beytullah Uslu; “Güney Amerika pazarı zor bir Pazar, fakat biz Türk girişimciler için zor diye bir şey söz konusu değil. Ürününe güveniyorsan aynı zamanda kendine güveniyorsan o iş sadece zaman alır. Bizler Beta Transformatör firmasının ürünlerinin Güney Amerika piyasasında satışını gerçekleştiren ve bu piyasada yetkili ihracat firması olan Fullimex olarak, kendimizi Peru ve Kolombiya da kabul ettirerek ürünlerimizi satma başarısını gösterdik. Buda demek oluyor ki zor diye bir şey yok, yeter ki ürünü iyi anlatıp kabul ettirelim. Bolivya, Paraguay ve Ekvador ülkeleri ile de ön görüşmelerimiz oldu ve kısa süre sonra bu ülkelere de ürünlerimizin satışını yapacağımıza inanıyorum. Bizler sadece üretim yapan bir firmanın başarı elde edeceğine inanmıyoruz, önemli olan ürettiğiniz ürünü hedef ülkede, o ülkenin konuştuğu lisanla etkili bir şekilde tanıtıp, müşterinin isteklerine yerinde ve zamanında geri dönüş yaptıktan sonra satışını yapabilmektir. Bunun içinde kalifiye personel ve iyi bir satış ekibi gerekli. Bizler de Fullimex olarak tüm bunları bir araya getirerek dünya markası olma yolunda ilerliyoruz. Kısa bir süre sonra Beta Transformatör ürünlerinin kalite ve fiyat anlamında dünyadaki birçok ülkenin arayacağı bir ürün olacağını düşünüyorum. Beta Transformatör zaten gerek kalite anlamında gerekse servis anlamında,dünya çapında birçok başarılara imza atmış bir marka. Bizlerde Beta Transformatör firmasının bu başarılarının, Güney Amerika gibi zor bir pazarda, bir adım öteye taşınmasında rol oynamanın haklı gururunu yaşıyoruz.”