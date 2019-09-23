Güriş'ten Ukrayna'nın rüzgarına büyük yatırım!

Türkiye’nin lider enerji yatırımcılarından GÜRİŞ Holding, yenilenebilir enerjiye dayalı yurtdışı yatırımlarını devreye almaya devam ediyor.

GÜRİŞ Holding, Ukrayna'da 55 milyon avro yatırımla yaptığı 32,4 megavat kapasiteli Ovid Rüzgar Enerjisi Santrali'nin resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılışa katılanlar arasında Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, Odesa Bölgesi Devlet Başkan Vekili Shatalova Svetlana Nikolaevna, Ukrayna Eski Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Mihaylo Titarçuki, T.C Odesa Başkonsolosluğu Sadin Ayyıldız yer aldı.GÜRİŞ, ülkenin ilk Türk enerji yatırımcısı oldu.

UKRAYNA'DA AÇILIŞ

Türkiye’nin önde gelen enerji devi GÜRİŞ, yurtdışındaki ikinci rüzgar enerji santrali yatırımı olan Ukrayna’nın Odesa Ovidiopol bölgesinde 32,4 MW gücündeki ‘OVID RES’in resmi açılışını gerçekleştirdi. Ukrayna’nın ilk Türk enerji yatırımcısı ve Odesa’nın ilk rüzgar enerji santrali olan OVID, yılda 118 milyon kilovatsaat elektrik üreterek yaklaşık 32 bin hanenin elektriğini karşılayacak. Her biri 3,6 megavat kapasiteli 9 türbinden oluşan Ovid RES, ABD'li General Electric şirketi ortaklığında inşa edildi.

Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, açılış konuşmasında projede emeği geçen GÜRİŞ Holding yetkililerini tebrik ederek ‘Türkiye ve Ukrayna geleceğe parlak ve güvenle bakan, büyük hedefleri olan iki ülkedir. İlişkileri her alanda daha iyi geliştirmek adına karşılıklı olarak hemfikiriz Başkentlerde atılan imzalar ve alınan kararlar iki ülke ilişkisine katkı sağlasa da esas farkı yaratan sahalardaki bu tür yatırımlardır. Rüzgar Enerjisi gibi geleceğe dönük, sürdürebilir bir alanda olduğu zaman bununla daha çok iftihar ediyoruz.Biz Türkiye olarak Ukrayna’nın parlak geleceğine ve iki ülkenin işbirliğinin parlak geleceğine de inanıyoruz’ dedi.

Güriş İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Ümit Yamantürk açılışta yaptığı konuşmasında ‘ Ukrayna’da yenilebilir enerji yatırımlarımız devam edecek. Ukrayna’daki kurulu gücümüzü 220 MW seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Üzerinde çalıştığımız projeleri önümüzdeki sene hayata geçirmeyi planlıyoruz.’ dedi.

YURTDIŞI YATIRIMLARI DEVAM EDECEK

GÜRİŞ, Beyaz Rusya’da da 25 megavatlık bir rüzgar enerji santrali, Arnavutluk’taise 30 megavatlık bir rüzgar santrali yatırımıyla ilgili süreci tamamlama sürecinde. Yunanistan, Moldova ve Karadağ’da da rüzgar yatırımlarıyla ilgileniyor.

Güriş Holding Genel Müdür Yardımcısı Cem Özkök yaptığı açıklamada; Karpaklar Bölgesi’nde de inşa etmeyi planladıkları 120 megavatlık bir rüzgar enerji santrali olduğunu belirterek; "Bu kapasitenin ilk etabı olan 40 megavat için inşaat iznini aldık. Bu yıl sonrasında alım garantisi mekanizması sona ereceği için inşaat iznini almak çok önemli, çünkü inşaat izni alındığında alım garantisi kapsamına girebiliyorsunuz. Bu kapsamda, 40 megavatlık kısmı gelecek sene devreye alacağız. Yıl sonuna kadar kalan 80 megavatlık kısmın da inşaat iznini almayı planlıyoruz. Böylece, Ovid RES ve 120 megavatlık santralimiz için toplam yatırım hacmimiz 180 milyon avroyu bulacak. Ayrıca, 70 megavatlık bir rüzgar santrali için de izin başvurularımızı tamamladık. Bu santral alım garantisi süresine yetişirse yapacağız, yetiştiremezsek bu kapasite ihaleye açıldığı zaman ihaleye girip almayı da planlıyoruz" dedi