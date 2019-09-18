"Hareket" Hazar Denizi'ne açılıyor

Ağır kaldırma ve taşımacılık sektörünün lider markası Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği, Hazar Denizi’nde bulunan Bautino TS Marine Base Limanı’nın işletme hakkını devraldı. Şirket, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan için stratejik öneme sahip, uluslararası standartlarda bir heavy lift limanı oluşturacak ve 1 Nisan 2020 tarihinde faaliyetlerine başlayacak.

60 yılı aşkın bir süredir ağır kaldırma ve taşımacılık hizmetleri sunan, sektörün uzman şirketi Hareket, 2020 vizyonu çerçevesinde standart dışı ve ağır yüklerin taşınması ile kaldırılmasında hizmet entegrasyonu sağlamak hedefiyle Kazakistan’da bulunan Bautino TS Marine Base’in limanının işletme hakkını Teniz Service LLP firmasından 5+5 yıllığına devraldı. 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak süreçte Hareket, iskelenin tüm ticari ve operasyonel haklarına tek başına sahip olacak. Hareket, Kazakistan ve hinterlandı olan Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan için özellikle ağır ve gabari dışı proje yükleri açısından stratejik bir öneme sahip limanın, üst yapısını kurmak üzere yüksek tonajlı vinçler, özel amaçlı taşıma araçları ile elleçleme araçlarına yatırım yapacak.

KUZUCU'NUN SÖZLERİ

Bu proje ile hedeflerinin uluslararası standartlara sahip bir heavy lift iskelesi kurmak olduğunu söyleyen Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Genel Müdürü Engin Kuzucu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hazar Denizi’nde bulunan limanlar, proje yüklerinin tahliyesi ve elleçlenmesinde yetersiz kalıyor. Kazakistan’da benzer özellikte iki liman daha bulunuyor ama taleplere yeteri ölçüde cevap veremiyor. Biz de 20 hektar üzerine kurulu bulunan ve 35ton/m² gibi yüksek bir zemin dayanımına sahip bu limanın üst yapısına yatırım yaparak kendi organizasyon yapımızı kuracağız. Böylelikle 600 ton’a kadar olan yüklerin vinçle tahliyesini ve liman içi operasyonlarını gerçekleştirebilecek sabit bir kapasiteye sahip olacağız. Ayrıca limanda gerektiğinde daha ağır yüklerin tahliye ve operasyonunu mümkün kılacak tamamlayıcı sistemlerimiz de bulunacak.”-

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Hakkında:

Temelleri 1957 yılında atılan Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği, sektöre tahmil tahliye ve deniz taşımacılığı alanlarıyla giriş yaptı. 1974’te vinç kiralamayı da hizmetlerine ekleyen Hareket, hızlı büyümesini sürdürerek sektörün lider şirketleri arasına adını yazdırdı.

Alanında uzman ve tecrübeli ekibi, kreatif ve yenilikçi mühendislik çözümleriyle Hareket, bugün proje taşımacılığı, ağır ve standart dışı yük taşımacılığı, vinç ve platform kiralama, ağır kaldırma, indirme ve montaj faaliyetlerini uluslararası standartlara uygun olarak ve son teknolojiye uygun ekipmanlarla gerçekleştiriyor. “Küresel arenada, yük mühendisliği çözümleri ile sınırsız hareket özgürlüğü sunma” vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Hareket, Türkiye’nin yanı sıra Türkmenistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan, Romanya ve Azerbaycan gibi 20’yi aşkın ülkede; nükleer enerji, petrokimya, petrol-gaz ve yenilenebilir enerji sektörü ile tesis taşıma, açık deniz işlerinde ve inşaat-altyapı alanlarında gerçekleştirilen birçok önemli projede yer alıyor.

Hareket, Türkiye’de İstanbul, İzmir, Ankara ve Mersin’de bulunan ofisleri, yurtdışında ise Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan ve İspanya ve Ukrayna’daki ofislerinin yanı sıra Azerbaycan, Cezayir ve Güney Kore’de bulunan acenteleri vasıtasıyla