Hareket Ukrayna Ofisini Açtı

Teknolojisi, uzman kadrosu ve üstün hizmet standartlarıyla sektörün lider markası Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği, global bir marka olma vizyonu çerçevesinde uluslararası ofislerine Ukrayna’yı da ekledi.

60 yılı aşkın bir süredir ağır kaldırma ve taşımacılık hizmetleri sunan, sektörün uzman şirketi Hareket, globalleşme yolunda attığı önemli adımlara bir yenisini ekleyerek bu kez Ukrayna’da bir ofis açtı. Hareket, Ukrayna’nın Kiev şehrinde açtığı yeni ofisiyle vinç kiralama, ağır kaldırma, ağır taşıma, rüzgar türbin kurulum, elektrik-mekanik montaj konularındaki tecrübesini, üstün hizmet standartlarını ve teknolojisini Ukrayna pazarına da taşıyacak.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Genel Müdürü Engin Kuzucu, şunları söyledi: “Uzun yıllardır gerek Türkiye’de gerekse dünyada önemli projelere imzamızı atıyoruz. Yeni ofisimizle hedefimiz Ukrayna’daki büyük ölçekli projelerde yer alarak uzmanlığımızı yansıtmak. Ukrayna pazarında bu anlamda büyük bir boşluk var. Büyük ölçekli projeler için yüksek kapasiteli ekipman ihtiyacı çok fazla. Biz de Hareket olarak yüksek kapasitemiz ve güçlü teknik altyapımızla bu ihtiyaçlara anahtar teslimi çözümler sunacağız. Ukrayna pazarında EPC yüklenicileri, petrol ve gaz üreticileri, rüzgar ve enerji (güç) üreticileri, mekanik müteahhitler ve inşaat şirketleri gibi farklı sektörlere hizmet vermeyi hedefliyoruz.”