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Hepsiburada Strateji Grup Başkanlığı'na Murat Büyümez atandı

İSTANBUL (AA) - e-ticaret platformu Hepsiburada'da strateji grup başkanı pozisyonuna, halihazırda Doğan Online şirketlerinin yurt içi ve dışı yatırım süreçlerinin planlanması ve yeni start-up projelerin yönetimi görevini yürüten Murat...

Şirketlerden 01.10.2019, 13:05 01.10.2019, 13:25
Hepsiburada Strateji Grup Başkanlığı'na Murat Büyümez atandı

İSTANBUL (AA) - e-ticaret platformu Hepsiburada'da strateji grup başkanı pozisyonuna, halihazırda Doğan Online şirketlerinin yurt içi ve dışı yatırım süreçlerinin planlanması ve yeni start-up projelerin yönetimi görevini yürüten Murat Büyümez getirildi.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Nisan 2018'de Doğan Online Yatırım Ofisi Başkanı olarak Doğan Online ailesine katılan Büyümez, yürüttüğü bu göreve ek olarak Hepsiburada'da strateji ve planlama, e-ihracat, insan kaynakları, hukuk ve regülasyon iş kollarının yönetiminden sorumlu "Strateji Grup Başkanı" olarak görev almaya başladı.

Halihazırda Doğan Online şirketlerinin yurt içi ve dışı yatırım süreçlerinin planlanması ve yeni start-up projelerin yönetimi görevini de yürüten Murat Büyümez, Bilkent Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği lisans eğitimi aldı.

Kariyer hayatına JP Morgan Yatırım Bankası Londra ofisinde şirket birleşmeleri ve satın almaları alanında başlayan Büyümez, sonrasında Doğu Avrupa'nın en büyük girişim sermayesi yatırım fonlarından biri olan Mid Europa Partners şirketinde farklı yönetsel rollerde çalışma hayatına devam etti.

Büyümez, eş zamanlı olarak Türkiye, Romanya ve Sırbistan'da Kent Sağlık Grubu, Regina Maria, CMC Turkey, Medigroup gibi uluslararası şirketlerin yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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