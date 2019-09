HONOR 20 akıllı telefon Türkiye'de piyasaya sürülüyor

Yapay zeka destekli 48 MP dört kamera ve Dinamik Holografik tasarımıyla ilklere öncülük eden HONOR 20, İstanbul temalı özel tasarım kutusu ve hediyeleriyle 4799 TL fiyatıyla Türkiye’deki tüketicilerlebuluşuyor.

Teknolojiyi gençlerin ihtiyaçlarına adapte etmek için HUAWEI Technologies çatısı altında kesintisiz Ar-Ge çalışmalarıyla değer yaratan HONOR cihaz ailesinin en yeni üyesi olan HONOR 20 akıllı telefonu Türkiye'de piyasaya sürüyor. Dünyada ilk kez Dinamik Holografik tasarım kullanan, yapay zeka destekli 48 MP dört kamera teknolojisiyle üstün fotoğraf özellikleri sunan HONOR 20, İstanbul temasıyla tasarlanan özel kutusu ve hediyeleriyle Vatan Bilgisayar mağazalarında 4799 TL fiyatla Türkiye'deki teknoloji tutkunlarıyla buluşacak.

HONOR'da yapılan her işte 'Her Zaman Daha İyisi' görüşünü benimsediklerini kaydeden HONOR Türkiye Başkanı Kevin Kong, “Yapay zeka destekli 48 MP dört kamera teknolojisi, şık ve ergonomik tasarımı ve benzerlerine göre pek çok üstünlükle pazara sunduğumuz HONOR 20’nin dünyada gördüğü büyük ilginin Türkiye’de de tekrarlanacağına inanıyorum. Tüm bu iyi özellikleri bir arada sunmanın elbette bir bedeli var. Biz fiyatı her şeye rağmen alt seviyede tutarak, satın alınabilir bir model piyasaya sürmeye odaklandık. Kullanıcı deneyimi noktasında 8-10 bin liralık rakiplerini aratmayan bir telefon almak isteyenlere, HONOR 20 ile son derece makul bir alternatif sunduğumuza inanıyoruz” dedi.

Nisan ayından bu yana İstanbul’da yaşadığını ve kentin tarihi ve turistik güzelliklerini yaşamaya doyamadığını belirten Kong, “İnanıyorum ki telefon kullanıcıları, bu harika şehrin sunduğu tüm zenginlikleri ve muhteşem güzellikleri fotoğraflarına yansıtmak için, HONOR 20’nin üstün özelliklerinden yararlanacaklar. Bu kadar harika bir şehirdeyken biz de telefon meraklıları için İstanbul dokulu bir kampanya yapmak istedik. HONOR 20 satın alan kullanıcılar cihazlarını özel tasarım İstanbul temalı Special Edition kutusuyla teslim alacaklar. Kutu içerisinde HONOR AM61 Bluetooth kulaklık, ikinci özel bir kılıf ve İstanbul’da fotoğraf çekilecek en özel mekanları içeren bir de broşür yer alacak” diye konuştu.

Yapay Zeka Destekli 48 MP Dört Kamera ile Profesyonel Çekimler

Amiral gemisi dört kamera sisteminin kalbinde, gelişmiş yapay zeka destekli Ultra Netlik ve Süper Gece moduna sahip olan Sony IMX586 48 MP ana kamera yer alıyor. Kullanıcıya her an en net görüntüyü yakalama olanağı sunan bu kameraya 16 MP süper geniş açılı kamera, sahip 2 MP makro kamera eşlik ediyor.

HONOR 20 Serisi, gelişmiş bir algoritma kullanan yapay zeka destekli Süper Gece moduyla parlaklığı artırıp, görüntüdeki kumlanmayı en aza indiriyor ve renkleri daha iyi koruyarak gece çekimlerinde ultra netlik sağlıyor. Yapay zeka destekli 48 MP Dört Kamera ise Ultra Netlik moduyla gündüz çekimlerinde profesyonel seviyede netlik sağlıyor.

Aynı anda yapılan birden fazla çekimdeki en iyi detaylar, 7 nm Kirin 980 AI işlemcinin sahip olduğu teknolojiler sayesinde tek bir "Süper 48 MP Fotoğraf" haline getiriliyor. Fotoğrafa ekstra canlılık katan detaylar ve renkler sayesinde bu fotoğraf, standart 48 MP'den çok daha kaliteli görünüyor. HONOR 20 Serisinde bulunan 16 MP süper geniş açılı kamera ile kullanıcılar 117 dereceye kadar görüntüleme açısıyla çekim yapıyor. Optik görüntü sabitleyici (OIS) teknolojisi, çekilen görüntünün hareketliliğini henüz dijital bir formata taşınmadan önce azaltarak titrek pozları bile daha keskin hale getiriyor.

Çıplak gözle görmenin mümkün olmadığı yepyeni perspektifler meydana getirerek yaratıcılığın sınırlarını zorlayan 2 MP makro lens ise 4 cm mesafeye kadar yaklaşarak muazzam detaylar yakalıyor.

Baş Döndüren Dinamik Holografik Tasarım

HONOR 20 Serisi, çok boyutlu Dinamik Holografik tasarımı HONOR tarihinde kullanan ilk ürün grubu olarak kullanıcı deneyimini yeniden tanımlıyor. Bu tasarım, HONOR'un sektörde öncülük ettiği Triple 3D Mesh tekniğiyle, büyük bir titizlikle işleniyor. İki aşamalı üretim sürecinde ilk olarak nano teknoloji kullanılıyor ve içine milyonlarca minyatür prizmanın işlendiği bir derinlik katmanı oluşturuluyor. İkinci aşamada ise mühendisler, 3 boyutlu eğimli camı, renk katmanını ve derinlik katmanını birleştiriyor. Derinlik katmanındaki prizmalardan geçen ışık tüm yönlere yansıyor.

Her Açıdan Kusursuz Kullanıcı Deneyimi

HONOR'un "Her Zaman Daha İyisi" felsefesi, markanın Dinamik Holografik tasarımı doku ve rengin ötesine taşıyor. HONOR 20 Serisi 6,26 inç tam ekranıyla %91,7 ekran gövde oranı sunuyor. Ön kameranın doğrudan ekran içine yerleştirilmesi ise estetikten ödün vermeyen yepyeni bir görsel deneyime kapı açıyor.

Alüminyum çerçevenin sağ kenarında konumlanan parmak izi sensörü, telefonun doğal tutuşuna uyum sağlıyor. Dört kamera lensinin L şeklindeki asimetrik dizilimi ise, tüm gün kesintisiz kullanım sağlayan 3.750 mAh kapasiteli bir bataryaya yer açıyor. HONOR 20 Serisi için kullanılan Graphene soğutma levhası ile ısı daha verimli şekilde dağıtılıyor ve her an en iyi performans elde ediliyor.

GPU Turbo 3.0 teknolojisiyle kullanıcılara daha gelişmiş bir görsel ve dokunsal deneyim sunarak akıllı telefonun oyun performansını artıran HONOR 20 Serisi, oyuncular arasında en popüler yapımlardan Mobile Legends, Fortnite, PUBG Mobile ve Arena of Valor gibi toplamda 25 oyunla iş birliği yapıyor.

HONOR 20 Serisi'nin Türkiye'de tüketiciyle buluşan ilk modeli HONOR 20, 4799 TL fiyatıyla Vatan Bilgisayar’da yerini alıyor.

HONOR Hakkında

Bir akıllı telefon markası olan Honor, HUAWEI Grup’un ikili marka stratejisinin bir parçasını oluşturur. HONOR, HUAWEI’in teknolojik yeniliklerinden, kalite kontrolünden ve üretim sistemlerinden yararlanır. 2013 yılında Çin’de kuruldu. 4 yıl içinde 74 ülkede 80 milyondan fazla hayrana ulaşan Honor, dijital vatandaşlara internet için optimize edilmiş ürünlerle en yeni teknolojiyi, yenilikçi işlevleri ve üstün kullanıcı deneyimini sunmak için aralıksız çalışıyor. Gençlerin hayallerini gerçekleştirebilmeleri için yaratıcılıklarını beslemek ve onları harekete geçirmeyi hedefliyor. En yeni teknolojiler ve yenilikleri müşterilerine sunabilmek için, “HONOR MY WORLD” sloganında olduğu gibi farklı bir çizgi izleyerek cesaretini ortaya koyuyor.