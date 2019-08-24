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İlk yüzer güç ünitesi Akademik Lomonosov, Chukotka’ya doğru yelken açtı

Türünün ilk örneği olan Yüzer Nükleer Güç Ünitesi Akademik Lomonosov, Murmansk’tan Pevek’e doğru yola çıktı.

Şirketlerden 24.08.2019, 11:26 24.08.2019, 11:45 Tuğçe Hanım
İlk yüzer güç ünitesi Akademik Lomonosov, Chukotka’ya doğru yelken açtı
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Türünün ilk örneği olan Yüzer Nükleer Güç Ünitesi Akademik Lomonosov, Murmansk’tan Pevek’e doğru yola çıktı.

Dünyanın ilk yüzer güç ünitesi (FPU) Akademik Lomonosov, sürekli temiz enerji sağlamak üzere, Rusya’nın doğu ucunda bulunan Pevek, Chukotka’ya doğru yelken açtı.

Türkiye’de kurulan ilk nükleer güç santrali (NGS) Akkuyu NGS’yi inşa eden Rosatom’un Genel Müdürü Alexey Likhachev, Akademik Lomonosov’un yola çıkış sinyalini verirken şu açıklamada bulundu:

“Bu şirketimiz ve Chukotka bölgesi için çok önemli bir an. Akademik Lomonosov bugün, bölgedeki halka ve iş çevresine temiz ve güvenilir enerji tedariği sağlayacağı Pevek’e doğru yolculuğuna başladı. Bu, sürdürülebilir ve müreffeh bir Arktik gelecek yaratmak amacıyla yapılan çok önemli katkıdır.”

Törende, faaliyet yürüten Rosenergoatom, Akademik Lomonosov’un dünyanın en kuzeyinde bulunan ilk nükleer tesis olması dolayısıyla Rusya Rekorlar Kitabı tarafından ödüllendirildi.

Yüzer nükleer güç tesisi, Pevek’e uzanan 4700 km’lik yolculuğunu tamamladıktan sonra bölgenin güç tedariğinde merkez konumda yer alacak. Orada, yüzer bir nükleer güç santralinin parçası olarak çalışacak ve Bilibino NGS ile Chaunskaya CHPP’nin yitirdiği kapasitenin yerini dolduracak.

Yüzer Nükleer Güç Santrali (FNPP) projesi, şu anda pazarda yer alan küçük nükleer güç reaktörü sınıfının en çok gelecek vaat eden üyesi olarak dikkat çekiyor. Özellikle sürekli, yeşil enerji kaynağı gereksinimi olan, ulaşımı çok güç bölgeler ve adalar için uygun. Rosatom Yüzer Nükleer Güç Santrali (FNPP) teknolojisi, şimdiye kadar özellikle Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güneydoğu Asya’nın ilgisini çekti. Rosatom şu anda ise ikinci nesil Yüzer Güç Ünitesi (FPU) üzerinde çalışıyor. Örnek olarak Optimize Edilmiş Yüzer Güç Üniteleri (OFPU) seri halinde üretilecek ve ihracata hazır olacak.

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#üzer Nükleer Güç Ünitesi Akademik Lomonosov #Murmansk #Pevek #Chukotka #Rosenergoatom #Akademik Lomonosov #Yüzer Nükleer Güç Ünitesi
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