İLKO İlaç'tan bilgi güvenliğinde yeni bir ilke imza attı

İLKO İlaç, kişisel ve kurumsal bilgi güvenliğini en güçlü şekilde sağlayarak sektördeki ‘yenilikçi’ kimliğini bir kez daha öne çıkartarak, yine bir İLK’e imza atıyor. İLKO İlaç, kişisel bilgilerin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini uluslararası standartlarda belirleyen BS 10012 Veri Koruma Kişisel Bilgi Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerinin her ikisini birlikte almaya hak kazandı. Türkiye’de bu belgelere sahip ikinci kurum, ilaç sektöründe ilk ve tek şirket İLKO İlaç oldu.

50 yıllık birikim ve tecrübenin bugünkü temsilcisi İLKO İlaç, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve BS 10012 Veri Koruma Kişisel Bilgi Yönetim Sistemi sertifikalarıyla hem Ar-Ge, hem uluslararası işbirlikleri ve ilaç üretim operasyon süreçlerinde var olan bilgi ve know-how’ını hem de kişisel bilgilerin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini uluslararası standartlarla garanti altına alıyor.

İLKO İlaç, yoğun bir süreci tamamlayarak elde ettiği ISO 27001 ve BS 10012 belgeleriyle, kurumun sahip olduğu bilgilerin güvenliği için risklerin yönetilmesine odaklanıyor. Bu doğrultuda, şirketin genel tüm kritik birimlerini içine alan varlık yönetimi, risk yönetimi ve bilgi güvenliği denetimleri yapılıyor, sistem ve ağ alt yapısı güçlendirilerek, siber güvenlik tedbirleri artırılıyor. Hayata geçirdiği uluslararası standart uygulamaları ile İLKO İlaç, en temelde bilgi varlıklarının korunmasını hedeflediği bu çalışmayla sektörü yine bir ilk ile tanıştırıyor.

‘Bilgi artık paradan da daha değerli bir stratejik varlık’ başlığı ile konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İLKO İlaç Genel Müdürü Hatice Öncel; ‘Bu sertifikasyon sürecinde bilgi varlıklarımızın bütünlük ve doğruluğu garanti altına alınarak, bunlara yönelik olası tehlikeler ve tehditler analiz edildi. Risk değerlendirmesi yapılarak uygulanacak kontroller ve riskleri minimize edecek faaliyetler belirlenip bunlar, sürekli güncel tutulacak ve bilginin her daim güvenli bir şekilde sürekliliği sağlanacak ’ vurgusu yaptı.

Yanı sıra, günümüz dünyasında rekabetin had safhada olması nedeniyle ulusal ve uluslararası işbirliklerinde güven veren bir firma olmanın, rakipler karşısında önde olmayı sağlayan en önemli etken olduğuna da değinen Öncel; ‘Güvenirliliğin ilk adımlarından biri olan bilgi güvenliği sistem altyapısını firmalarına entegre eden ve çalışanlarının da bu bilinçte davranmalarını sağlayacak farkındalığa ulaşması için önemli adımlar atan firmaların kendi sektörlerinde öncü olma yolunda hızla ilerleyeceklerine şüphe yoktur. Kalite belgelendirme sistemleri konusunda ulusal ve uluslararası akreditasyona sahip Bureau Veritas firması tarafından yapılan denetimler Ağustos ayı içerisinde tamamlandı ve İLKO İlaç iki yeni kalite yönetim sistem belgesini almaya hak kazandı’ dedi.