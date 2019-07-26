Katmerciler’den Afrika’ya 20,7 Milyon Dolarlık HIZIR İhracatı

Türk savunma sanayinin önde gelen şirketlerinden Katmerciler, segmentinin en güçlü zırhlı muharebe aracı HIZIR’ın ilk ihracatını bir Afrika ülkesine yaptı. 20,7 milyon dolarlık toplam büyüklüğe sahip anlaşma, HIZIR’ın yurt dışı pazarlarda yaratacağı yeni taleplerin de habercisi niteliğinde. Anlaşma kapsamında teslimat 2019-2020 döneminde tamamlanacak.

Sınır güvenliği için özel tasarlanan versiyonuyla Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren HIZIR, sınırlarımızı koruyarak aktif göreve başlamasından çok kısa süre sonra ilk ihracatını da gerçekleştirmiş oldu.

Lansmanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Kasım 2016 tarihinde düzenlenen 3. High-Tech Port by MÜSİAD fuarında yapılan ve büyük beğeni toplayan HIZIR, Türk savunma sanayinde sınıfının en yüksek motor gücüne sahip taktik tekerlekli zırhlı muharebe aracı olma özelliğine sahip.

Tamamen Türk mühendisliğinin ürünü olan HIZIR, mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı yüksek koruma sağlayan, balistik açıdan güçlendirilmiş, yüksek manevra yeteneğiyle çatışma koşulları için üretilmiş, 4x4 konfigürasyonunda, 400 beygir gücünde taktik tekerlekli zırhlı bir araç.

HIZIR, kırsal ve kentsel alanlardaki yoğun çatışma koşulları altında yüksek performans gösterecek şekilde tasarlandı. Tüm özellikleriyle silahlı kuvvetler ve güvenlik güçleri için güven veren, Türkiye’de segmentinin en güçlü zırhlı muharebe aracı.

NATO standartlarında geliştirilen ve tüm performans ve patlama testlerinden başarıyla geçen aracın mayına karşı üst düzey koruma sağladığı, yurtdışı bağımsız bir test kuruluşu tarafından test edilerek onaylandı.

HIZIR aynı zamanda, komuta kontrol aracı, KBRN aracı, çeşitli silah sistemlerinin kolay entegre edildiği silah taşıyıcı araç, ambulans aracı, sınır güvenliği aracı, keşif aracı ve benzeri çeşitli konfigürasyonlar için çok yönlü, düşük maliyetli ve kolay bakım sağlayan bir platform araç niteliğinde.

Katmerci: HIZIR Başka Ülkelerin Envanterine de Girecek

HIZIR’ın ilk yurt dışı satış sözleşmesinin imzalanmasının ardından bir açıklama yapan Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, 20,7 milyon dolarlık siparişin, yaklaşık üç yıldır süren yurt dışı tanıtım çalışmalarının ilk meyvesi olduğunu belirterek, hedeflerinin, HIZIR’ı başka ülkelere de taşımak olduğunu belirtti.

“HIZIR, sadece ülkemizde değil yurt dışında da ilgi çeken bir zırhlı oldu. Yüksek performansa sahip çok güçlü bir araç olan HIZIR, sadece ülkemiz için değil dost ülkeler için de önemli bir muharebe aracı” diyen Katmerci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Katmerciler’in farklı ihtiyaçlara uygun, son derece geniş bir savunma portföyü var. Ancak, lansmanından bu yana yurt dışı tanıtımlarda özellikle HIZIR’a odaklanıyoruz. Bu çalışmaların ilk sonucunu da elde etmiş bulunuyoruz. HIZIR, Türkiye’den sonra bir Afrika ülkesinin silahlı kuvvetlerinin envanterine giriyor. Çok sayıda potansiyel alıcı ile temaslarımız devam ediyor. İlk ihracatın da sağladığı motivasyonla, çok uzun olmayan bir sürede HIZIR’ı envanterine dahil edecek yeni ülkelerin duyurularını yapacağımıza inanıyoruz. Yaklaşık 60 ülkeye ihracat yapmış, ihracata her zaman büyük önem veren bir firma olarak, HIZIR’ın da katkısıyla Katmerciler markasını dünya savunma sanayinde daha fazla duyurmaya kararlıyız.”

Farklı İhtiyaçlara Uygun Yenilikçi Ürünler

Yenilikçi ve yaratıcı ürünleriyle sektörde saygınlık uyandıran Katmerciler, savunma ve güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda, ileri savunma teknolojilerinden faydalanarak ürünlerini kendi Ar-Ge Merkezinde tasarlayıp geliştiriyor. Şirketin savunma portföyünde tekerlekli zırhlı araçlardan uzaktan kumandalı insansız kara araçlarına, zırhlı iş makinelerinden özel ürünlere uzanan geniş bir yelpazede, çok farklı savunma ve güvenlik aracı yer alıyor.

Halka açık bir şirket olan Katmerciler’in savunma portföyü içinde yer alan ürünler arasında Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı KIRAÇ, Uzaktan Kumandalı Atış Platformu UKAP (İnsansız Kara Aracı-İKA), Zırhlı Personel Taşıyıcı KHAN, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), Dönüştürülebilir KHAN, Koruma Kalkanı, Uzaktan Kontrollü Çok Namlulu Gaz Atar Sistemi, Uzaktan Kumandalı Zırhlı Paletli Ekskavatör, Zırhlı Kazıcı Yükleyici İş Makinesi, Uzaktan Kumandalı Zırhlı Belden Kırmalı Yükleyici İş Makinesi ile kompozit ve seramik bazlı gizli zırhlama sistemi olan NEFER yer alıyor.

Katmerciler’in Zırhlı Lojistik Araçlar kategorisinde ise, çatışmalı veya riski yüksek bölgelerde kullanılmak üzere geliştirilmiş Zırhlı ADR’li Akaryakıt Tankeri, Zırhlı Otobüs, Zırhlı Low-Bed Treyler, Zırhlı Damper, Zırhlı Dozer, Zırhlı Su Tankeri ve Kurtarma Aracı bulunuyor.