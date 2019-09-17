KOÇTAŞ, dijitale yaptığı yatırımlarla büyüyor

Ev geliştirme perakendeciğinin lideri Koçtaş, Türkiye’de dijital dönüşüm sürecine en iyi ayak uyduran, hızla değişen ve gelişen şirketlerin başında geliyor. Rekabetin oldukça yoğun yaşandığı ev geliştirme sektöründe, çözüm odaklı güzel fikirler sunan, her noktadan müşterilerinin hızla ve kolaylıkla alışveriş yapmasına imkân tanıyan ve bu süreci keyfe dönüştüren bir marka olma hedefiyle Koçtaş, dijitalleşme yolunda faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Koçtaş’ın dijitalleşme süreci ile ilgili açıklama yapan Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu: “Dijital dönüşüm, tüm dünyada olduğu gibi Koç Topluluğu şirketlerinin de en önemli gündem maddesi. Koçtaş, dijital alana yaptığı yatırımlar ve geliştirdiği projelerle büyüyor. Koctas.com.tr, Koçtaş mobil ve mağazalarımızdaki kiosklar dâhil dijital kanallarımız, şuan Koçtaş’ın toplam cirosu içinde 2. büyük mağazası konumunda. 2020 yılına geldiğimizde dijital kanallarımızın ciro bazında birinci mağazamız olmasını hedefliyoruz” dedi.

Yaşam alanları için ilham veren çözümler sunan, ev geliştirme perakendeciliğinin lideri Koçtaş, müşterilerine en iyi ürün ve hizmeti en hızlı ve kolay şekilde sunmak, alışverişin her noktasında mükemmel bir deneyim yaşatmak için dijitalleşme yolunda çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu, Koçtaş Pazarlama ve Dijital Kanallardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ebru Darip ve Koçtaş Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge Direktörü Uğur Serkan Taşkın’ın katılımıyla Koçtaş Kampüs’te gerçekleşen toplantıda, Koçtaş’ın bu alanda hayata geçirdiği projeler ve hedefleri paylaşıldı.

“Dijital dönüşüm en önemli gündem maddemiz”

Tüm dünyada esen dijital dönüşüm rüzgârı ve bunun perakende sektörüne etkilerini değerlendiren Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu; “Her fırsatta altını çizdiğimiz gibi sektörümüzde de tüm iş yapış biçimleri dijitalleşiyor. Artık teknoloji, çok daha büyük bir kitleye hitap etmemize ve birçok kanaldan müşterilerimizi birebir tanıyarak onlara en iyi hizmeti sunmamıza olanak sağlıyor. Çok kanallı perakendeciliğin dünyadaki hızlı gelişimiyle birlikte günümüzde çok daha fazla sayıda müşteriye dokunabiliyoruz. Dijital dönüşüm, Koç Topluluğu şirketlerinin de en önemli gündem maddesi. Bu süreçte Koçtaş olarak biz, bu dönüşüm sürecinin tam kalbinde yer alıyoruz. Geçtiğimiz yıl dijitalleşme yolculuğunda bilgi teknolojilerine, toplam yatırımımızın %40’ı gibi oldukça büyük bir oran ayırdık” dedi.

“2020 yılında dijital kanallarımızın birinci mağazamız olmasını hedefliyoruz”

Koçtaş’ın dijital alandaki kazanım ve hedeflerine de değinen Özpamukçu: “31 Ağustos itibarıyla; koctas.com.tr yıl boyunca tekil ziyaretçi sayımız 24.5 milyon, Koçtaş uygulamasını indirenlerin sayısı 295 bin olarak gerçekleşti. Hızlı sipariş ekranlarımız kiosklar ilk 8 ayda %243 büyürken, koctas.com.tr ve Koçtaş uygulaması ise ilk 8 ayda %115’lik bir büyüme gösterdi. Koctas.com.tr, Koçtaş mobil ve mağazalarımızdaki kiosklar dâhil dijital kanallarımız, şuan Koçtaş’ın toplam cirosu içinde 2. büyük mağazası konumunda. 2020 yılına geldiğimizde dijital kanallarımızın ciro bazında birinci mağazamız olmasını hedefliyoruz” dedi.

“Koçtaş Kartlı toplam müşteri sayımız 8.8 milyon oldu”

Çoklu kanalın Koçtaş’ın dijital dönüşüm sürecindeki ana odak alanı olduğunun altını çizen Özpamukçu “Koçtaş’ta, çoklu kanal perakendecilikle fiziksel ve dijital kanalların birlikte tam bir harmoniyle yönetildiği, 1+1>2 olduğu bir sistemi yönetiyoruz. Artık tek bir Koçtaş çatısı var. Bu noktada olmazsa olmaz en önemli önceliğimiz, müşteri deneyiminde fark yaratan bir şirket olmak. Koçtaş Kartlı toplam müşteri sayımız 8.8 milyon oldu. 2019 yılı başından bugüne kadar 325 bin yeni müşterimizi Koçtaş Kartlı yaptık. Gerçekleşen perakende ciromuzun yaklaşık yüzde 90’ı Koçtaş Kart ile yapıldı” diye konuştu.

“İvme kazandıracak projeler üretmeye başladık”

Özpamukçu sözlerine şöyle devam etti:

“İhtiyaç duyduğumuz donanımlı insan kaynağını içeriden yetiştirmek üzere geçen yıl Koçtaş Kampüs’ü hizmete açtık. Koçtaş Kampüs yerleşkesi içerisinde yer alan Ar-Ge Merkezimizde, dijital dönüşüm sürecine ivme kazandıracak projeler üretmeye başladık. Ev geliştirme sektöründe araştırma ve geliştirme alanında da fark yaratmayı, teknoloji geliştirip satabilen bir yapı oluşturmayı amaçlıyoruz. Ar-Ge faaliyetleri yürütmek ve bunu bir kültür haline getirmek şirketimizin öncelikli hedefleri arasında.”

“Ustabilir’i 200 binin üzerinde kullanıcı indirdi ”

2019 yılında önceliklerinden birinin geçen yıl da olduğu gibi ustalar olduğunu ifade eden Özpamukçu, 2019 yılı sonunda ustaların satışlar içindeki payının %5, 2024 sonunda ise %10 olmasını hedeflediklerini söyledi. Ustaların hayatını kolaylaştıracak birçok proje hayata geçirdiklerini vurgulayan Özpamukçu: “2018 yılı içerisinde hizmete açtığımız ‘Ustabilir’ mobil uygulamamız ile evinde yaptıracağı tadilat için bir usta ihtiyacı duyan kişiler ile ustalarımız arasında ücretsiz bir köprü oluşturduk. Uygulamamız şimdiye kadar 200 binin üzerinde kullanıcı tarafından indirildi.” dedi.

"Dünya çapında başarılı vakalar elde ettik”

Koçtaş’ın, müşteri davranışları üzerine yaptığı analizlerden çok faydalı geri dönüşler aldığını belirten Koçtaş Pazarlama ve Dijital Kanallardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ebru Darip: “Bu analizlerden elde ettiğimiz veriler ışığında Facebook, Google ve Oracle’da dünya çapında başarılı vakalar elde ettik. Kasım-Aralık 2018’de yaptığımız Facebook kampanyalarımız ile etkileşime geçen müşterilerimiz ve aynı tarihlerde dijitalden ve mağazadan alışveriş yapan Koçtaş Kartlı müşterilerimizin analizini yaptık. Sonuçlara baktığımızda, yaptığımız reklam yatırımının tam 60 katı ciro elde ettiğimizi gördük. Bu cironun %70’i mağazalarımızdan %30’u ise online satış kanallarımızdan gerçekleşti. Bu kampanyamızla, Facebook’un dünya çapında Türkiye’den yayınlanan ilk ve tek başarı hikâyesi olduk. Facebook’a çok benzer bir çalışmayı da Google ile gerçekleştirdik. Oracle ile yaptığımız işbirliği sayesinde Facebook ve Instagram’da farklı görsellerle tekrar hedefledik. Sonuç olarak reklam yatırımımızın 19 katı gelir elde ettik” diye konuştu.

Önce Müşterim Platformu

Türkiye'de ilk defa çoklu veri kaynağından beslenerek tüm müşteri yolculuklarını ölçebilen bir sistem olan ‘Önce Müşterim Platformu’nu hayata geçirdiklerini vurgulayan Darip: “Sadece web sitemizden alışveriş yapan değil, fiziksel olarak mağazalarımıza gelmiş ancak alışveriş yapmamış ziyaretçilerimizi de ücretsiz Wi-Fi uygulamamız sayesinde tanıyor ve izin verenlerle iletişime geçebiliyoruz. Devreye aldığımız günden itibaren yaklaşık 1 sene içinde 9 bine yakın kişiden izin aldık.” dedi.

“Analitik alt yapılar özel odak alanımızı oluşturuyor”

Koçtaş Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge Direktörü Uğur Serkan Taşkın ise milyonlarca müşteri ve işlemin söz konusu olduğu bir dünyada, tüm bu işlemleri insan gücüyle yapmanın mümkün olmadığını, bu noktada yapay zekâ ve makina öğrenmesi gibi teknolojilerin devreye girdiğini söyledi. Taşkın: “Biz Ar-Ge merkezimizde yerel kaynaklar ile teknoloji geliştirmeyi, böylelikle müşteri deneyimini en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Müşterilerimizi ve süreçlerimizi daha iyi anlamamıza ve tahminleme modellerini çalıştırabilmemize imkân tanıyan analitik alt yapılar ise özel odak alanımızı oluşturuyor.” dedi. Dijital Dönüşüm ile Koçtaş’ın artık bir dijital platform olduğunu belirten Taşkın şöyle devam etti: “Çalışmalarımızı 3 ana başlık altında topluyoruz; çalışanların hayatını kolaylaştırmak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve operasyonel optimizasyon. Müşterilerimiz için çoklu kanal altapısı, mağaza içi navigasyon sistemleri, fişsiz iade, Ustabilir mobil uygulaması, ücretsiz Wi-Fi gibi teknolojileri hayata geçirdik.”