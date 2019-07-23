Koçtaş Mağazalarında Mobil Ödeme Devri Başlıyor

Chippin üye markaları arasına ev geliştirme perakendeciliğinin lideri Koçtaş da katıldı. Chippin, bu işbirliğini tüketicilere avantajlı bir kampanya ile duyuruyor. Akıllı telefonuna Chippin’i indiren herkes, 24 Ağustos tarihine kadar Koçtaş mağazalarından yapacakları alışverişlerini Chippin ile ödemeleri durumunda 50 TL Chippin kazanacak. Kampanyadan faydalanmak için 30 gün içinde 2 defa 125 TL ve üzeri ödemenin Chippin ile yapılması gerekiyor. Kazanılan 50 TL Chippin, Koçtaş mağazalarında kullanılabileceği gibi farklı sektörlerden 250’yi aşkın markada da harcanabilecek. Tüketicileri memnun edecek bu lansman kampanyasının benzerleri yıl boyunca devam edecek.

Chippin kullanıcıları kampanya dönemi dışında da Koçtaş mağazalarından diledikleri zaman Chippin ile mobil ödeme yapabilecek ya da birikmiş Chippinlerini harcayabilecekler. Chippin bu işbirliği ile kullanıcılarına ev geliştirme sektörünün kapılarını açarken, Koçtaş da müşterilerini mobil ödeme kolaylığı ile tanıştırıyor.Tüketiciler cüzdanları yanlarında olmasa bile ödemelerini sadece cep telefonlarıyla Chippin ID ya da Chippin QR kod ile kolayca yapabiliyorlar. Ayrıca Chippin’in üye markalarına sunduğu deneyim ölçümleme hizmeti sayesinde Chippin, kullanıcılarının mağazalarda yaptıkları ödemelere ilişkin puanlamalarını ve değerlendirmelerini de alabilecek. Chippin bu özelliği ile Koçtaş’a müşterilerinin seslerini duyabileceği bir kanal daha sunmuş oluyor.

Chippin programının sahibi Tanı Genel Müdürü Hülya Varlık, yaptığı değerlendirmede “Her geçen gün daha da dijitalleşen dünyamızda müşterilerimizin deneyimlerini zenginleştiren, onların sesini duymamızı sağlayan çözümler sunmak son derece değerli. Chippin mobil sadakat programımız, kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıp, onları yerelden Türkiye geneli yaygın üye firmalarımızla buluşturan, aynı zamanda markalarla beraber üye tüketicilerimize kazançlar sunmayı misyon edindiğimiz bir programımız. Dijitalleşmeye ve müşteri deneyiminde mükemmeliyete odaklanan Koçtaş ile olan işbirliğimiz, bizleri oldukça heyecanlandırıyor. Chippin’in, mobil ödeme kolaylığı ve alışveriş sonrası anketleri Koçtaş mağaza deneyimini zenginleştirirken, kampanyaları da Chippin kullanıcısı Koçtaş müşterilerine kazanç sağlayacak. Koçtaş müşterileri, Chippin üye işyeri ağındaki tüm markaların mobil ödeme avantajlarından da faydalanabilecekler. Her gün yenilikçi servislerle zenginleştirdiğimiz Chippin’de, Koçtaş ile pek çok dijital yeniliği de hayata geçireceğimize inanıyoruz.” dedi.

Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu ise şöyle konuştu: “Birçok sektörde olduğu gibi perakende sektöründe de tüm iş yapış biçimleri dijitalleşiyor. Ev geliştirme sektörünün lideri olarak bu dijital dönüşüm sürecinin tam kalbinde yer alıyoruz.Hem mağazalarımız hem de dijital kanallarımız aracılığıyla eskisi ile kıyaslanamayacak kadar çok sayıda müşteriye dokunuyoruz ve onlara mükemmel alışveriş deneyimi yaşatmak için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın devamı niteliğindeki bu işbirliği kapsamında, Chippin ile müşterilerimize mobil ödeme deneyimi ve kolaylığı yaşatıyoruz. Chippin dijitalleşme yolunda inovatif ve geleceğin koşullarına ayak uydurabilecek, şekillenebilecek bir platform. Müşterilerimize mobilden ulaşma imkânı bulduğumuz Chippin ile yıl boyunca güzel kampanyalara imza atacağımıza inanıyoruz.”