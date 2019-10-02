Koton,10 bin sokak hayvanına göz kulak oluyor

Koton, can dostlarımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik projelerine devam ediyor. Bana Göz Kulak Ol Derneği iş birliğiyle oluşturduğu Love Koleksiyonu ile sokak hayvanlarına mama, tedavi ve barınma desteği için kaynak sağlamayı amaçlayan Koton; koleksiyon kapsamında özel tasarım tişörtler ve sweatshirtler ile evcil hayvanlar ve sahipleri için bir örnek şekilde hazırlanan tasarımları, hayvan severlerin beğenisine sunuyor.

Ünlü İsimlerden Dikkat Çeken Tasarımlar

Koton Love Koleksiyonu; ünlü oyuncu ve ressam Zerrin Tekindor ile ünlü dövme sanatçısı Eva Karabudak tarafından özel olarak yapılan çizimlerin yer aldığı tişört tasarımlarıyla zenginleşiyor. Zerrin Tekindor’un çizimi, kendi köpeği ve bir sokak köpeğinin ünlü oyun yazarı Shakespeare ile harmanlanarak tasvir edildiği bir görünümden oluşuyor. Çizgileri ve tekniğiyle dikkat çeken dövme sanatçısı Eva Karabudak ise insan ve hayvanın bir masal kitabından fırlamış gibi mutlulukla yaşadığı, hayallerindeki dünyayı betimleyen iddialı çizimiyle koleksiyonda yer alıyor.

En İyi Arkadaşlara Özel…

Sezonun trendi hayvan figür ve desenleriyle modanın nabzını tutan koleksiyonda kadın, erkek ve çocuk kategorilerinin yanında, en iyi dostlarımız olan hayvanlara özel tasarımlar da yer alıyor. 2019/20 Sonbahar-Kış Koton Love Koleksiyonu’nun sezondaki sürprizi, evcil hayvanlar ve sahipleri için bir örnek şekilde hazırlanan “My Best Friend” tasarımları oluyor.

Koton, Bana Göz Kulak Ol Derneği ile yaptığı iş birliğiyle sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi konusunda farkındalık sağlıyor. Sevimli logosu ve özel hazırlanmış etiketleriyle dikkat çeken Koton Love Koleksiyonu, projeyi desteklemek isteyen hayvan severler için tüm Koton mağazalarında ve online alışverişin adresi koton.com’da satışa sunuluyor.