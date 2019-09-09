Son Dakika
Turizmde 7 ayda tesislerde doluluk oranı yüzde 50 oldu
Oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyareti
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılışı
Malatya'da 10 yaşındaki çocuğun cesedi çayda bulundu
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
KDK, işçinin “meslek kodu“ sorununu çözdü
Kadıköy'deki cinayet
Borsa günün ilk yarısında 100.000 puanı aştı
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Levent Kimya’ya yeni Genel Müdür Bülent Karaağaç

Porçöz markası ile farklı temizlik ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunan Levent Kimya’da önemli bir atama gerçekleşti. Levent Kimya’nın Genel Müdürü Bülent Karaağaç oldu.

Şirketlerden 09.09.2019, 14:23 Ramazan Durmuş
Levent Kimya’ya yeni Genel Müdür Bülent Karaağaç
banner63

Porçöz markası ile farklı temizlik ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunan Levent Kimya’da önemli bir atama gerçekleşti. Levent Kimya’nın Genel Müdürü Bülent Karaağaç oldu.

Temizlik sektörünün yerli gücü olarak pazardaki konumunu güçlendiren Levent Kimya’da Nisan 2018’den bu yana Finans Direktörü ve eş zamanlı olarak Genel Müdür Vekili görevini yürüten Bülent Karaağaç Genel Müdür pozisyonuna atandı.

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde tamamlayan Karaağaç aynı üniversitede finans alanında MBA yaptı. Profesyonel iş yaşamına 1996 yılında İpek Kağıt A.Ş.’de Bütçe Planlama Uzmanı olarak başlayan Karaağaç, daha sonra aynı şirkette sırasıyla Kıdemli Bilgi Sistemleri Uzmanı ve Bütçe Planlama Müdürü görevlerini üstlendi. 2007-2012 yılları arasında Eczacibasi Beiersdorf Kozmetik Ürünler A.Ş.’de Finans Direktörü olarak görev yapan Bülent Karaağaç 2013-2017 yılları arasında Nivea Beiersdorf Turkey Kozmetik A.Ş.’de Finans Direktörü, 2017-2018 yılları arasında Ontex Tüketim Ürünleri A.Ş’de Finans Direktörü olarak çalıştı.

#Şirketlerden Şirket haberleri #Levent Kimya #Genel Müdür Bülent karaağaç
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 09 Eylül 2019
İmsak 04:50
Güneş 06:16
Öğle 12:51
İkindi 16:26
Akşam 19:16
Yatsı 20:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@