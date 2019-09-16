LPG'de yüksek performans ile tasarruf mümkün

Ekonomik nedenler ve çevre dostu olması sebebiyle giderek daha çok araç sahibinin tercih ettiği LPG, doğru teknoloji kullanımıyla rakiplerine göre daha az yakıt tüketimiyle ekonomik bir çözüm sunuyor. Dünyanın lider LPG dönüşüm kiti üreticisi BRC’nin en yeni LPG dönüşüm kiti BRC Comfort, sürücülerin şikâyetçi olduğu performans sorunundan ödün vermeden tasarruf sağlıyor.

Dünyada ve Türkiye’de giderek daha çok araç sahibinin tercih ettiği LPG’de sürekli karşılaşılan performans sorununa doğru teknoloji kullanımıyla çözüm üreten dünyanın lider LPG dönüşüm kiti üreticisi BRC, en yeni LPG dönüşüm BRC Comfort ile daha düşük yakıt tüketimini de vadediyor.

Geliştirilmiş ECU ile kesintisiz performans ve tasarruf

BRC İtalya fabrikasının Ar-Ge bölümünde geliştirilen BRC Comfort’un elektronik kontrol ünitesi (ECU) kompakt dizaynı ve kullanılan yüksek teknolojisi sayesinde daha küçük ebatlara kavuşarak daha kısa zamanda daha çok işlem yapabilme kapasitesine ulaştı. Tüm araçlara uygulanabilmesi için en hassas ayarları bile destekleyen BRC Comfort ECU’su aracın gerçek zamanlı parametrelerini kontrol ederek performanstan ödün vermeden yakıt tasarrufu yapılmasına olanak sağlıyor.

LPG’li otomobiller yüzde 40 tasarruf sağlıyor

Türkiye yollarında yaklaşık 5 milyon LPG araç yakıt ekonomisinin rahatlığını yaşıyor. Pompa fiyatı benzinin yaklaşık yarısı düzeyinde bulunan LPG, araç sahiplerine ortalama yüzde 40 tasarruf sağlıyor.

Dünyaca ünlü markalar BRC’yi tercih ediyor

Dünyanın en çok satan otomobil üreticileri fabrika çıkışlı LPG’li araçlarında BRC LPG sistemlerini tercih ediyor. Mercedes-Benz, Volvo, Audi, Volkswagen, Peugeot, Chevrolet, Citroen, Ford, Fiat, Honda, Kia, Mitsubishi, Subaru, Suzuki ve Daihatsu ile birlikte üretim yapan BRC, bu araçların LPG çevrimlerinde de büyük tecrübe sahibi olmasıyla öne çıkıyor.