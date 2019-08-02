MediaMarkt Anıları Ölümsüzleştiriyor

MediaMarkt, teknolojiseverlere yepyeni bir hizmet daha sunmaya başladı. Artık Fotoğraf Baskı Servisi hizmeti ile teknoloji severler telefonlarından veya fotoğraf makinelerinden çektikleri fotoğrafların baskısını mediamarkt.com.tr veya fotobaskiservisi.com adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Baskısı alınan fotoğraflar ise kullanıcılara kargo ile gönderilecek.

EN BÜYÜK TEKNOLOJİ PARAKENDECİSİ

Avrupa’nın açık ara en büyük teknoloji perakendecisi MediaMarkt, Türkiye’de Fujifilm ortaklığıyla yepyeni bir hizmetini daha teknolojiseverlere sunmaya başladı. Mobil cihazların gelişmesiyle unutulan fotoğraf baskısı, artık tekrar özel anıları ölümsüzleştirecek.

FOTOĞRAFLAR ADRESE GÖNDERİLİYOR

Fotoğraf Baskı Servisi ile talep edilen dijital fotoğrafların baskısı MediaMarkt aracılığıyla gerçekleştirilerek teknolojiseverlerin adresine gönderilecek. Fotoğraf Baskı Servisi, cep telefonu ya da fotoğraf makinesiyle çekilen fotoğraflarını sadece dijital ortamda saklamak istemeyip baskılarını muhafaza etmek isteyen herkese hitap ediyor. Albüm oluşturmak ya da özel günlerde çekilen kareleri ölümsüzleştirmek adına hizmete sunulan sisteme Mediamarkt.com.tr veya fotobaskiservisi.com adresinden ulaşılıyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

Kullanıcılar; fotobaskiservisi.com adresine üye olup giriş yaptıktan sonra hizmetten faydalanabilecek. İstenilen fotoğraflar siteye yüklenerek; adet, baskı, filtre gibi özellikler seçilip alışveriş tamamlanacak. Baskıların gönderimi ise kargo hizmetiyle sağlanacak.