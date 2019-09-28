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MediaMarkt, Eskişehir'e ikinci mağazasını açtı
MediaMarkt, Eskişehir'e bin 500 metrekarelik bir mağaza daha açarak mağaza sayısını da ikiye çıkardı
Şirketlerden 28.09.2019, 12:37 28.09.2019, 13:02
İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, Eskişehir'e bin 500 metrekarelik bir mağaza daha açarak bölgedeki mağaza sayısını da ikiye çıkardı. Açılışla beraber MediaMarkt'ın Türkiye'deki mağaza sayısı ise 78'e yükseldi.
MediaMarkt'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de büyümeye devam eden şirket, son olarak MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım ve çok sayıda yöneticinin katılımıyla Eskişehir'de bin 500 metrekarelik yeni bir mağaza açtı.
Şirketin Eskişehir'deki mağaza sayısı ikiye çıkarken Türkiye'deki mağaza sayısı 78'e ulaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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