MediaMarkt Kocaeli ve Eskişehir mağazaları açıldı

MediaMarkt, Türkiye’deki büyümesinde hız kesmiyor. Aynı gün hem Kocaeli’nde hem de Eskişehir’de birer mağaza açan MediaMarkt, böylece Türkiye’deki toplam mağaza sayısını 78’e, toplam alanını ise 200.000 metrekarenin üzerine çıkarttı.

Avrupa‘nın açık ara 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, Türkiye’deki büyümesinde hız kesmeyerek, 28 Eylül’de hem Kocaeli Gebze’de hem de Eskişehir’de birer mağaza açtı. Türkiye’nin en geniş toplam metrekaresine sahip elektronik perakendecisi konumunda bulunan MediaMarkt, bu yatırımlarıyla beraber Türkiye’deki mağaza sayısını da 78’e çıkardı. Eskişehir’de 1500, Gebze’de ise 1900 metrekarelik mağaza açan MediaMarkt, 2019 yılını 80 mağaza sayısına ulaşarak kapatmayı hedefliyor.

Aynı günde 2 mağaza açmaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım “Eskişehir genç nüfus potansiyeliyle çok önemli bir kent. MediaMarkt olarak bu önemli şehirde ikinci mağazamızı açtık. Bununla beraber uzun zamandan beri dahil olmak istediğimiz Kocaeli’ndeki Gebze Center’da da yeni mağazamızın açılışını gerçekleştirdik. Burada bize destek olan Doğuş Grubu’na ve FİBA Gayrimenkul CEO’su Yurdaer Kahraman’a özellikle teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Yılda 150 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlıyor

Türkiye’nin en geniş kapsamlı teknoloji perakendecisi konumunda olan ve 2 binden fazla çalışanıyla yılda 150 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan MediaMarkt, son yatırımlarıyla Kocaeli’ndeki mağaza sayısını 3’e, Eskişehir’deki mağaza sayısını ise 2’ye çıkarmış oldu.