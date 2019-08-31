MediaMarkt, Türkiye'de büyümede hız kesmeyecek

MediaMarkt aynı günde iki mağaza açarak toplam 76 mağazaya ulaştı ve büyümede hız kesmeyeceğini bir kez daha gösterrken Türkiye'de büyümede hız kesmeyecek. Avrupa‘nın 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, Türkiye’de büyümeye devam ediyor. Aynı gün İstanbul’daki Hilltown ve Metropol AVM’de birer mağaza açan MediaMarkt, böylece İstanbul’daki toplam mağaza sayısını 23’e, 27 ildeki mağaza sayısını ise 76’ya çıkarttı.

En bol ürün seçeneğini, yüksek kalite ve uygun fiyatlarla müşterileriyle buluşturan ve mağazalarında yarattığı deneyim alanlarıyla alışverişi keyifli hale getiren MediaMarkt, yeni açtığı 2 mağazasında açılışa özel cazip kampanya ve indirimler de sunuyor.

BÜYÜMEDE HIZ KESMEYECEK

Avrupa‘nın 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, Türkiye’deki büyümesinde hız kesmeyerek, 30 Ağustos’ta İstanbul’da Hilltown ve Metropol AVM’de birer mağaza açtı. 2018 yılından bugüne kadar 11 ilde 23 yeni mağaza açan MediaMarkt, toplam 27 ildeki mağaza sayısını 76’ya, toplam m2’sini ise 180.000’in üzerine çıkartmış oldu.

Türkiye’nin en geniş kapsamlı teknoloji perakendecisi konumunda olan ve 2 binden fazla çalışanıyla yılda 150 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan MediaMarkt, Hilltown ve Metropol AVM’deki mağazalarındaki her biri alanında uzman satış temsilcileriyle teknolojiseverlere hizmet vermeye hazır. Mağaza sayısını 76’ya çıkaran MediaMarkt, elektronik perakende sektöründeki mağaza satış alanı liderliğini de korumaya devam ediyor.

Elektronik perakendecilik sektöründeki uluslararası deneyimlerini, Türkiye’deki tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları ve ihtiyaçlarıyla birleştirerek özel bir ürün yelpazesi ve müşteri deneyimi yarattıklarını belirten MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım; “Türkiye’deki teknolojiseverlerle buluşma noktalarımız olan mağazalarımıza yenilerini eklemeye hız kesmeden devam ediyoruz. İstanbul’da açtığımız iki mağazamızla birlikte Türkiye’nin 27 ilinde toplam 76 mağazaya ulaşmış olduk. Türkiye’de teknoloji ürün çeşitliliğini uygun fiyatla birleştirdiğimiz mağazalarımızda uzman ekip arkadaşlarımızla ve yaşattığımız müşteri deneyimiyle fark yaratmaya devam edeceğiz.’’ dedi.

EN BOL ÜRÜN ÇEŞİDİ

İstanbul’da Hilltown ve Metropol AVM’de açılan her iki MediaMarkt mağazasında da tüketicileri açılışa özel cazip indirimler ve kampanyalar bekliyor. MediaMarkt müşterileri cep telefonlarında yüzde 28’e, bilgisayarlarda yüzde 35’e, tabletlerde yüzde 57’ye, elektrikli ev aletlerinde yüzde 56’ye ve beyaz eşyalarda yüzde 33’e varan indirimlerden yararlanırken ek kampanyalar da alışverişlerine ayrı bir avantaj ve keyif katacak.

Ayrıca MediaMarkt’ın tüm mağazalarında geçerli olan eski eski iPad’ini getir yenisini götür kampanyası, İstanbul Hilltown ve Metropol AVM mağazalarında da geçerli olacak.

MediaMarkt mağazaları, ziyaretçilerini yenilikçi ürünleri deneyebildikleri inovasyon adaları ve VR deneyim stantlarıyla karşılıyor. Tüm mağazalarda elektronik etiketle her an güncellenebilen sistem bulunuyor. Ek olarak sonsuz raf sistemi sunan mağaza içi kiosk’lar sayesinde, tüketiciye o an stokta olmayan ürünlerin bile hızlıca gönderimi sağlanabiliyor.