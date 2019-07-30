MediaMarkt Türkiye’yi serinletti

Araştırmaya göre tüketiciler klima satın alırken en çok enerji sınıfı yüksek ve yeni nesil çevreci gaz özelliği olan klimaları tercih ediyor. Türkiye genelinde ise klimayı en çok Mersin, Adana ve Şanlıurfa illerinde yaşayan tüketiciler satın alıyor.

Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, Türkiye’de tüketicilerin klima satın alımlarına yönelik verilerini açıkladı. Yaz aylarında sıcakların da artmasıyla en çok rağbet gören ürünlerden olan klimaları en çok Türkiye’nin Güney bölgelerinde yaşayan tüketiciler tercih ediyor. MediaMarkt’ın verilerine göre Türkiye’de en çok klima Mersin, Adana ve Antalya’da satılıyor.

Tüketicilerin klima tercihlerinde ise çevreye gösterilen önem dikkat çekiyor. Rapora göre tüketiciler klima seçiminde enerji sınıfı yüksek, yeni nesil çevreci gaz özelliği olan modelleri tercih ederken sessiz çalışan modellere yönelmeleri de önemli bir etken. Bu noktaya kadar klimaların ürün başına özellikleri ön plana çıkarken tüketicilerin çok önem verdiği diğer bir konunun ise montaj süresi olduğu görülüyor. Tüketicilerin montaj gibi detaylarla uğraşmak istemediği durumlarda ise MediaMarkt’ın da sunduğu ücretsiz montaj avantajları ön plana çıkıyor.

Konula ilgili görüşlerini paylaşan MediaMarkt Türkiye Satınalmadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Kocabaş Haziran ayından itibaren ele aldığımız yaz aylarında klima sektörünün, geçtiğimiz yıla oranla adet olarak yüzde 6’lık bir artış ile büyüdüğünü belirtti. Hava sıcaklarının artmasının klima satışlarıyla paralel ilerlediğini söyleyen Kocabaş “sıcak havaların etkisi sadece klima sektöründe değil, vantilatörlerde de görülüyor. MediaMarkt Türkiye olarak vantilatör tarafında adet olarak yüzde 50’lik bir büyüme oranı yakaladık” dedi.