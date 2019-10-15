Mehmet Abacı: “Yıkıcı teknolojiler sigortacılığı hızla değiştiriyor”

Türkiye ve Avrupa’nın finans ve teknoloji/inovasyon liderleri İstanbul’da Fintech Summit’te bir araya geldi.

‘Değişim Döneminde Liderlik’ konulu etkinlikte konuşan Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Abacı, “Fintech, yeni teknolojileri en iyi şekilde kullanarak müşterilerin ihtiyacını mevcut aktörlerden daha iyi karşılayabiliyor. Böylece finans sektöründe yıkıcı veya ciddi anlamda dönüştürücü etkileri olabiliyor. Fintech’ler finans alanında yeni ürünleri, yeni iş modellerini çok hızlı bir şekilde sunabiliyor ve geleneksel finans sektörünü ortaya koydukları iş modelleri ile ciddi alamda zorlayabiliyorlar” dedi.

Türkiye ve Avrupa’nın finans ve teknoloji/inovasyon liderlerinin katılımıyla düzenlenen, Değişim Döneminde Liderlik’ başlığıyla, bozucu teknolojilerle değişen finans sektörünün geleceği ve rekabet döneminin ele alındığı Fintech Summit, İstanbul’da gerçekleşti. Dijital sigortacılığa yaptığı yatırımlar ve inovatif uygulamalarıyla fark yaratan Anadolu Sigorta da etkinliğin sponsorları arasında yer aldı. Fintech Summit’e konuşmacı olarak katılan Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Abacı, çok büyük ve köklü finans dünyasında son zamanlarda Fintech'ten daha popüler bir konu olmadığına vurgu yaptı. Abacı sözlerini şöyle sürdürdü: “1876 Graham Bell ilk konuşmayı yapmayı başardı. Bundan tam 75 yıl sonra telefon 50 milyon kişiye ulaştı. Maxwell isimli İngiliz bilimci radyo dalgalarını 1869 yılında, Hertz de 1895 yılında radyoyu icat etmiştir. Radyo 38 yılda 50 milyon kişiye ulaşmıştır. Değişimin hızı asla hiç bu kadar yavaş olmayacak. Hiçbir değişim için bu kadar yıl beklemeyeceğiz. Hepimiz teknolojinin çok hızlı değiştiğini biliyoruz ve görüyoruz.”

Fintech’in, yeni teknolojileri en iyi şekilde kullanarak müşterilerin ihtiyacını mevcut aktörlerden daha iyi karşılayabildiğini söyleyen Abacı: “Böylece finans sektöründe yıkıcı veya ciddi anlamda dönüştürücü etkileri olabilir. Fintech’ler finans alanında yeni ürünleri, yeni iş modellerini çok hızlı bir şekilde sunabiliyor ve geleneksel finans sektörünü ortaya koydukları iş modelleri ile ciddi alamda zorlayabiliyorlar. Hizmetleştirilmiş, ürünleştirilmiş çözümler sağlamaları yönünden Fintech’lerin, finans sektörü açısından değer yarattığı tartışılmaz bir gerçek” dedi.

“Dijital sigortacılığa yaptığımız yatırımlar ve inovatif uygulamalarla öncü rol üstlenmiş durumdayız”

Sigorta sektöründeki yeni girişimlerle yakından ilgilendiklerini belirten Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Abacı, “Anadolu Sigorta olarak bu alana ciddi bir kaynak ayırmış durumdayız. İnsan kaynaklarımızın ve bütçemizin çok önemli bir kısmı teknoloji ile ilgili faaliyetlerimize tahsis edilmiş durumda. Dijital sigortacılığa yaptığımız yatırımlar ve inovatif uygulamalarla öncü rol üstlenmiş durumdayız. İTÜ ARI Teknokent ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği ile İTÜ Çekirdek’te teknoloji tabanlı fikirlere destek vermeye devam ediyoruz. Son yılların en çok konuşulan konularından biri olan yapay zeka, sigortacılık sektörü operasyonlarında da yer bulmaya başladı. Dolayısıyla teknolojide öncelikli yatırım alanlarımızdan biri haline geldi. Yenilikçi uygulamalar alanında son dönemde en dikkat çeken uygulamamız Asistan Magnet oldu. Asistan Magnet, telefonunuza uygulama indirmenize veya giriş yapmanıza gerek kalmadan, Anadolu Sigorta’nın konut asistans hizmetlerinden anından yararlanmanızı sağlayan yeni nesil teknoloji ürünümüzdür. Ayrıca üç yıldır devam eden Hackhaton etkinliğimizle teknoloji odaklı sigortacılığı da (Insurtech) destekliyoruz. “Home IoT” alanında yenilikçi projelere ev sahipliği yapacak bu yıl ki Anadolu Sigorta Hackathon için başvurularımız başladı, 31 Ekim’e kadar devam edecek” diye konuştu.