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Michelin'den kış dönemi servis kampanyası

“Uzun Ömürlü Performans’’ stratejisiyle ilk kilometreden son kilometreye kadar yüksek performans ve güvenli sürüş imkânı sunan Michelin, 16 Eylül itibariyle kış dönemi servis kampanyasını başlattı. 400 TL’ye varan servis indirim kampanyası, 15 Aralık’a kadar sürecek.

Şirketlerden 23.09.2019, 12:04 23.09.2019, 12:07 Ramazan Durmuş
Michelin'den kış dönemi servis kampanyası
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Michelin, 400 TL’ye varan servis indirimi ile kış dönemini başlatıyor

“Uzun Ömürlü Performans’’ stratejisiyle ilk kilometreden son kilometreye kadar yüksek performans ve güvenli sürüş imkânı sunan Michelin, 16 Eylül itibariyle kış dönemi servis kampanyasını başlattı. 400 TL’ye varan servis indirim kampanyası, 15 Aralık’a kadar sürecek.

Lastik ve araç bakımı Michelin’den

Müşteriler kampanyaya katılan Michelin yetkili bayilerinden tek seferde alınan 4 adet 15’’ lastik satın alımlarında 200 TL değerinde servis ve araç bakım hizmeti indirimi kazanacak. 4 adet 16’’ lastik satın alımlarında bu indirim 300 TL olurken, 17’’ ve üzeri satın alımlarda ise 400 TL değerinde lastik ve araç bakımı hizmetini Michelin, müşterilerine hediye edecek.

Kampanyaya katılan müşteriler rot-balans ayarı, sökme-takma, montaj, ön-arka lastik değişimi, lastik oteli, nitrojen gibi lastik servis hizmetlerinin yanı sıra yağ ve filtre değişimi, fren sistemi kontrolü, bakımı, silecek değişimi, akü değişimi, ön takım onarımı, klima gazı dolumu ve ilave lastik garantisi, cam tamiri gibi araç bakım hizmetlerinden faydalanabilecek. Kampanya hakkında detaylı bilgi için www.michelin.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

#kış dönemi #Servis kampanyası #Michelin
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