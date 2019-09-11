Michelin Türkiye Genel Müdürlüğü'ne Thibault Dornon getirildi

İSTANBUL (AA) - Michelin Türkiye Genel Müdürlüğü görevine Thibault Dornon atandı.

Şirket açıklamasına göre, Michelin’in Türkiye Genel Müdürü Thibault Dornon oldu. Eğitim hayatının ardından Fransız hükümeti adına mali bilirkişi olarak çalışan ve Lafarge’da çeşitli pozisyonlarda görev alan Dornon, bundan böyle tüm deneyim ve tecrübelerini Türkiye pazarı için kullanacak.

2001-2005 yılları arasında ENS Paris’te çağdaş tarih bölümünü yüksek derece ile tamamlayan Dornon, 2001-2003 yıllarında kamu politikalarında uzmanlık derecesi aldı. Dornon, 2003-2004 tarihlerinde Cambridge Üniversitesi’nde tarih alanında yüksek lisansını bitirdi.

Fransa Dış Ticaret Bakanlığı özel bürosunda çalışma hayatına başlayan ve eğitimi sırasında Fransız Elçiliğinde de çalışan Dornon, kamu ilişkileri konusunda Lafarge Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. Ardından LafargeHolcim’de Doğu ve Güney Afrika ile Hindistan’dan Sorumlu Bölge Müdür yardımcılığı görevinde bulunan Dornon, kamu politikaları, konuşma yazarı ve halkla ilişkiler konusunda kapsamlı bir deneyime sahip bulunuyor.

Çağdaş Fransız, İngiliz ve Amerikan edebiyatlarının yanı sıra tarihe meraklı olan Dornon, evli ve iki çocuk sahibi.