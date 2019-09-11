Michelin Türkiye'ye yeni Genel Müdür atandı

Michelin Türkiye Genel Müdürlüğü görevine Thibault Dornon atandı. Fransa Dış Ticaret Bakanlığı, Fransız Elçiliği ve Lafarge’da çeşitli pozisyonlarda görev alan Thibault Dornon, bundan böyle tüm deneyim ve tecrübelerini Türkiye pazarı için kullanacak.

Dünyanın en büyük lastik üreticisi olan, lastik ve lastik teknolojileriyle ilgili çözümler geliştirerek faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde 360 derece bir hizmet anlayışıyla hareket eden Michelin’in Türkiye Genel Müdürlüğü görevine Thibault Dornon atandı.

Eğitim hayatının ardından; Fransız Hükümeti adına mali bilirkişi olarak çalışan ve Lafarge’da çeşitli pozisyonlarda görev alan Thibault Dornon, bundan böyle tüm deneyim ve tecrübelerini Türkiye pazarı için kullanacak.

2001 – 2005 yılları arasında ENS Paris’te Çağdaş Tarih bölümünü yüksek derece ile tamamlayan Thibault Dornon, 2001 – 2003 Kamu politikalarında uzmanlık ve 2003 – 2004 tarihinde Cambridge Üniversitesi’nde Tarih alanında yüksek lisansını tamamladı.

Fransa Dış Ticaret Bakanlığı özel bürosunda çalışma hayatına başlayan ve eğitimi sırasında Fransız Elçiliğinde de çalışan Thibault Dornon, Kamu İlişkileri konusunda Lafarge Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. Ardından LafargeHolcim’de Doğu ve Güney Afrika ile Hindistan’dan Sorumlu Bölge Müdür yardımcılığı görevinde bulunan Dornon, kamu politikaları, konuşma yazarı ve halkla ilişkiler konusunda kapsamlı bir deneyime sahip bulunuyor.

Çağdaş Fransız, İngiliz ve Amerikan edebiyatlarının yanı sıra tarihe meraklı olan Thibault Dornon, evli ve iki çocuk sahibi.