NN Hayat ve Emeklilik’te Önemli Atama

H. Kerem Özdağ Kimdir?

1998 yılında Hacettepe İstatistik bölümünden mezun olan H. Kerem Özdağ, iş hayatına 1998 yılında Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcısı olarak başladı. Sonrasında aynı kurumda Sigorta Denetleme Aktüeri olarak çalışan Özdağ, 2005 – 2007 yıllarında Boston Üniversitesi’nde Aktüerya yüksek lisansını yaptı. 2010 ve 2011 yıllarında Ernst & Young bünyesinde Aktüerya Müdürü, 2013 yılına kadar da Sompo Japan Sigorta’da Aktüerya Müdürü olarak görev aldı. Özdağ 4 yıl boyunca Türkiye Sigorta Birliği’nde Genel Sekreter Yardımcılığı görevini üstlendi. 2017 yılında NN Hayat ve Emeklilik ailesine katılan H. Kerem Özdağ, bu süreçte Risk Yönetimi alanında önemli katkılar sağladı. Bir süredir Risk Yönetimi sorumluluklarının yanı sıra Finans fonksiyonunun da sorumluluğunu üstlenen Kerem Özdağ, 1 Ağustos itibarıyla NN Hayat ve Emeklilik’te Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam edecek.