Örücü "Çevre dostu yakıtla çalışan araç sayısı artırılmalı"

Son yıllarda çevre kirliliğinin günden güne artması, dünya üzerindeki bütün canlılar için ciddi bir tehdit unsuru haline geldi. Bu bağlamda dünyanın lider LPG dönüşüm kiti üreticisi BRC Türkiye CEO’su Kadir Örücü, sayısı gittikçe artan araçların yarattığı zararlı gazların, büyük şehirlerde hava kirliliğinin ve buna bağlı olarak da ciddi sağlık sorunlarının gözlenmeye başlandığını ifade etti. Ayrıca Let’s Do It! Foundation tarafından organize edilen ve tüm dünya genelinde Dünya Temizlik Günü olarak bilinen, çevre temizliği etkinliğinde doğaya yapılan her katkının öneminin vurgulanması gerektiğine dikkat çekten Kadir Örücü, “Çevre dostu yakıtlarla çalışan araçların sayısının artması gerektiği konusunda toplumsal bilinci oluşturabilmek için üreticilerle birlik içinde olmalıyız.” dedi.

ÖRÜCÜ'NÜN SÖZLERİ

Hava kirliliği, trafiğin yoğun olduğu pek çok şehrin en büyük sorunlarından biri. Dizel ve benzinli araçlardan salınan partiküller hava kirliliğine neden olan etkenlerin başında geliyor. Günümüzde dünyanın geldiği noktada, artık doğa ve çevre bilincinin artması gerektiğine vurgulayan BRC Türkiye CEO’su Kadir Örücü, Dünya Sağlık Örgütü tarafından insan sağlığına ve çevreye zarar verdiği raporlarla ortaya konan, dizel otomobillerin, sigaradan daha çok tehlike saçtığını ifade etti.

Ayrıca 21 Eylül Dünya Temizlik günün önemini de vurgulayan Örücü, “Let’s Do It! Foundation tarafından organize edilen ve tüm dünyada Dünya Temizlik Günü olarak bilinen, çevre temizliği etkinliğiyle doğaya yapılan her katkının önemi büyük. Doğaya atılmış çöpleri temizlemek ve çevre kirliliği hakkında farkındalık yaratmak için her yıl düzenlenen bu çevre temizliği etkinliğinin amacı; insanlarda farkındalık oluşturarak gelecekte de yaşanıla bilinir temiz bir çevre yaratmak, çöp körlüğünün önüne geçmek, şu anki çevre kirliliğine dur demek ve gençlerin sürdürebilir projeler üretmesini teşvik etmektir. Bu amaçla birlikte BRC olarak 21 Eylül'de Türkiye'de de kutlanacak, Dünya Temizlik Günü etkinliğini destekliyoruz” dedi.

Örücü, böyle özel bir günde, insanların çevre dostu yakıtlara daha çok yönlendirebilmek için bu konudaki toplumsal bilincin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

DİZEL ARAÇLARDA DURUM

Dünya Sağlık Örgütü, yeryüzünde yaşayan 10 kişiden 9’unun kirli hava soluduğu uyarısında bulunuyor. Motorlu araçlardan salınan partiküller hava kirliliğine neden olan etkenlerin başında geliyor. Dizel araçlar ise, 20 kat daha fazla partikül salınımı yaparak, havayı zehirleme bakımından en başta yer alıyor. Bu nedenle trafikte yer alan dizel araçlar çevre temizliği açısından ciddi tehlike arz ediyor. Bütün bunların aksine, LPG ise bir taraftan çevre temizliğini koruma da yardımcı olurken, diğer taraftan yoğun kullanım sonucunda verilen zararı minimuma düşürüyor. Bu da insanoğluna daha temiz ve yaşanabilir bir gelecek vaat ediyor.

Kadir Örücü, trafikteki araçların karbon emisyonları ile çevreye verdikleri zararı telafi etmek için milyonlarca yeni ağaç dikmeye ihtiyaç bulunduğunu vurgulayarak, “LPG kullanan 5 milyon otomobil, her yıl 2 Milyon ton daha az karbon emisyonuyla 300 bin ağaç dikmiş kadar çevreye katkı sağlıyor” değerlendirmesini yaptı.