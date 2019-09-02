Öztaş Nakliyat, kamyon filosunu genişletti

1986 yılından beri taşımacılık ve lojistik alanında faaliyet gösteren Öztaş Nakliyat, filosunu 2 adet ‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY)’ ödüllü Yeni Ford Trucks F-MAX ile genişletti. Öztaş Nakliyat, yeni Ford Trucks F-MAX araçlarını şehirlerarası nakliyat ve silis kum satışı operasyonlarında kullanacak.

Düzenlenen araç teslimat törenine Öztaş Nakliyat kurucusu Şakir Öztaş, baş şöför Vedat Demir ile Ford Trucks Başer Bayi Satış Müdürü Mehmet Hasbakkal katıldı. Teslimat töreninde söz alan Şakir Öztaş da Öztaş Nakliyat olarak yeni Ford Trucks F-MAX’i yerli üretim olması ve Eskişehir’de üretilmesi, yaygın yedek parça ve servis ağı gibi sunulan kapsamlı hizmetlerden dolayı ile tercih ettiklerini vurguladı.

GÜÇ, TEKNOLOJİ VE VERİMLİLİK

Ağır ticari araç sektöründeki en saygın ve prestijli ödüllerden biri olan ‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu’ (International Truck Of the Year - ITOY) ödülüne layık görülerek önemli bir başarıya imza atan Yeni Ford Trucks F-MAX, güç, verimlilik, teknoloji ve konforu bir arada sunuyor. 23 Avrupa ülkesinden 23 ayrı jüri üyesinin değerlendirmeleriyle bu önemli ödüle layık görülen Yeni F-MAX, 500PS, 2500Nm güç ve 400 kW frenleme gücü, aerodinamik tasarımı ve yüksek konforlu kabiniyle kullanıcılara birçok avantajı bir arada sunuyor.

AVANTAJLI BAKIM ARALIKLARI...

F-MAX, modern tasarımı ve sürücü odaklı yaklaşımının yanı sıra 2.5 metre genişliğindeki kabiniyle de kullanıcılar için gerekli konfor ve lüksü sağlıyor. Kokpit tarzı ön konsolun tasarımı, tüm fonksiyonlara kolayca erişilebilmesini sağlıyor. Sürüş deneyiminin keyfini artırmak için entegre edilen en küçük detaylarla birlikte kabinde ferah bir ortam sağlanıyor. Üstün aerodinamik, aktarma sistemi kalibrasyonu ve teknik özellikler, yakıt tüketimi açısından mükemmel performans ile önceki modellere göre %6'ya varan oranda azaltıyor. Teknik özellikler arasında E-APU teknolojisi ve Harita Destekli Hız Kontrol Sistemi(Max Cruise) de bulunuyor. Bakım maliyetlerinde sağlanan %7'ye varan avantaj ve uzun bakım aralıkları toplam sahip olma maliyetini düşürüyor. F-MAX’ın Ecotorq motoru, her türlü yol koşulunda maksimum performans ve minimum yakıt tüketimi sunuyor.