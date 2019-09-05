Paşabahçe'den Migros'a özel "Disney Serisi"

Paşabahçe, okula dönüş heyecanı yaşayan minikler için birbirinden keyifli Disney karakterleriyle yaptığı ürünlerini Migros mağazalarında satışa sundu. Minnie&Mickey desenlerinden oluşan bu ürünler okul dönemine eğlence katacak.

Okulların açılmasına ve yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Paşabahçe, miniklerin bu tatlı heyecanına ortak oluyor. Birbirinden keyifli Minnie&Mickey desenleriyle süslü Disney serisi, Migros mağazalarında okul heyecanı yaşayan minikleri ve ebeveynlerini bekliyor.

Okula gitmeyi keyfe dönüştüren Disney serisinde karaf, su bardağı, kase, pasta tabağı ve değişik boylarda kavanozlar bulunuyor. Paşabahçe, bu ürünler ile çocukların beslenmesini oldukça eğlenceli hale getirirken, onları en sevdikleri Disney kahramanlarıyla buluşturuyor.