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Peak, Japonya’da birinciliğe “koniçiva*” dedi

İstanbul merkezli teknoloji şirketi Peak’in geliştirdiği Toon Blast, dünyanın en büyük üçüncü mobil uygulama pazarı Japonya’nın en çok indirilen oyunu oldu.

Şirketlerden 03.09.2019, 13:12 03.09.2019, 13:40 Ramazan Durmuş
Peak, Japonya’da birinciliğe “koniçiva*” dedi
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İstanbul merkezli teknoloji şirketi Peak’in geliştirdiği Toon Blast, dünyanın en büyük üçüncü mobil uygulama pazarı Japonya’nın en çok indirilen oyunu oldu.

Mobil uygulama pazarının dünyadaki en büyük oyuncuları arasında bulunan Peak, büyüklüğü 100 milyar doları aşan pazardaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Şirketin imzasını taşıyan mobil oyunlardan Toon Blast, Amerika ve Avrupa’dan sonra şimdi de Japonya’da en çok indirilen oyunlar sıralamasında birinciliğe yükseldi.

Japonya’nın Çin ve ABD’nin ardından dünyanın en büyük üçüncü mobil uygulama pazarı konumunda bulunduğunu söyleyen Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü, Peak’in mobil uygulamalardan en çok gelir elde eden şirketler sıralamasında dünyada 26’ncı sırada yer aldığını anımsattı.

*Japonca “merhaba”

2010'DA KURULDU

Türkiye’den dünyaya uzanan bir teknoloji şirketi olma ve insanların hayatlarına dokunabilme amacıyla 2010 yılında İstanbul’da kurulan Peak, mobil uygulama pazarının dünyadaki en büyük şirketleri arasında yer alıyor. Mobil oyun alanında elde ettiği büyük başarıları sürdürürken teknolojinin farklı alanlarında da ürünler geliştirmeye başlayan Peak’in başarısının ardında yaşama, ilerlemeye, öğrenmeye ve üretmeye tutkuyla bağlı ekibi bulunuyor.

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#şirketlerden #PEAK #Japonyada birincilik #Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü
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