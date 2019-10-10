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Philips Audio; kablosuz ve gürültü önleyicili kulaklıklarını tanıttı

Üstün ses performanslı, gürültü önleyicili yeni Philips PH805 model kulaklıklar; tasarım ve konforu, kaliteyle birleştiriyor. Philips PH805 model kablosuz kulak üstü kulaklıklar; orta segment ANC (Aktif Gürültü Kontrollü) kulaklık pazarına üstün performans getiriyor.

Şirketlerden 10.10.2019, 10:40 10.10.2019, 10:49 Ramazan Durmuş
Philips Audio; kablosuz ve gürültü önleyicili kulaklıklarını tanıttı

Üstün ses performanslı, gürültü önleyicili yeni Philips PH805 model kulaklıklar; tasarım ve konforu, kaliteyle birleştiriyor.

Philips PH805 model kablosuz kulak üstü kulaklıklar; orta segment ANC (Aktif Gürültü Kontrollü) kulaklık pazarına üstün performans getiriyor.

Akıllı katlanma özelliği, kullanım kolaylığı ve 235 gram ağırlığıyla aktif gürültü kontrollü kulaklıklar arasındaki en hafif kablosuz kulaklık olan PH805, yakında Türkiye’de de satışa sunulacak.

Yüksek kalite ve gürültü önleyici bir arada

Philips PH805 model kulaklık; dört mikrofonu, kulaklık kılıfının içinde ve dışında yer alan ikişer adet ileri ve geri besleme mikrofonları sayesinde arka plan gürültüsünün %95’ini yok ederek 27 dB’e kadar indiriyor.

Kulaklık; sokak, insan, trafik ve arka plan seslerini yok etmesinin yanı sıra, içinde bulunan ergonomik kulak minderleri ve yumuşak hafızalı köpük sayesinde kesintisiz bir müzik keyfi sunuyor.

PH805’in sunduğu üstün ses kalitesi sayesinde dinleyiciler, müzisyenin aktarmak istediği kaliteyi deneyimleme fırsatı yakalıyor.

Tam Kontrol

Sağ kulaklıkta bulunan tuşlar; ses asistanına ulaşıp ses düzeyini ayarlamaya yararken, aynı tuşa bir defa basarak aktif gürültü önleyiciyi çalıştırıyor. Kılıflarda bulunan “oynat”, “durdur”, “ileri” ve “geri sar” tuşlarıysa kullanıcısına tam kontrol sunuyor.

Hafif ve katlanabilir

Yüksek seviyede performans özelliklerine sahip PH805 gürültü önleyicili kulak üstü kulaklık, 235 gram ağırıyla pazarının en hafiflerinden. Katlanılabilir özelliği de saklarken ve seyahat ederken büyük kullanım rahatlığı sunuyor.

PH805’in diğer özellikleri:

Bluetooth 5.0 kablosuz bağlantı sayesinde telefon, tablet ve masaüstü bilgisayarlarınızda müzikleri ücretsiz dinlemenize olanak sağlıyor.

Kıtalararası bir yolculuktan daha uzun dayanan 30 saatlik pil ömrü, 5 dakikalık hızlı şarj sayesinde iki saat kullanım hakkı tanıması ve pil gücünü kullanmadan havayollarının uçak içi eğlence sistemlerine bağlanabilen ekstra ses kablosu sayesinde büyük kullanım kolaylığı sağlıyor.

#kulaklık #şirket haberleri #Philips Audio
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