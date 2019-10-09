Prometeon Türkiye'nin Ankara'daki iş ortağı “Derlas Otomotiv”

Pirelli marka endüstriyel ve ticari lastiklerin lisanslı üreticisi Prometeon Türkiye, yurt çapındaki iş ortaklıklarını büyütmeye devam ediyor. Yiğit Akü bünyesindeki Derlas Otomotiv, Ankara’daki şubesinde Prometeon Türkiye’nin ürettiği Pirelli marka kamyon, otobüs lastiklerinin satışını gerçekleştirecek. “ProTruck” çözüm paketi ve mobil bakım servis ağı “FleetMobile” hizmetlerinin danışmanlığını da gerçekleştirecek olan Derlas ayrıca, ağır vasıtalara özel “Pro 7/24” yol yardım ve çekici hizmeti ile dingil düzeltme hizmeti de sunacak.

Pirelli marka endüstriyel ve ticari lastiklerin lisanslı üreticisi Prometeon Türkiye, Ankara’da OSTİM Sanayi Sitesi’nde Yiğit Akü bünyesinde faaliyet gösteren Derlas Otomotiv ile yeni bir ‘yetkili iş ortaklığı anlaşması’ imzaladığını duyurdu. Tamamen ağır ticari araçlara özel olarak hizmet verecek olan bayide birçok hizmet aynı anda sunulacak.

Gerçekleşen açılışa, Yiğit Akü’nün de kurucusu olan Hamit Yiğit, oğulları Hasan Yiğit, Kadir Yiğit ve Tamer Yiğit ile birlikte yeni şubeden sorumlu Genel Koordinatör Koray Dedeoğlu katıldılar. Açılışta Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar CEO’su Alp Günvaran ile Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak hazır bulundular.

ProTruck ailesinin 'terzi işi' çözümleri ile her filonun ihtiyacı belirlenebilecek

Derlas Otomotiv, Ankara OSTİM Sanayi Sitesi’nde hizmete açılan ileri teknolojilerle donattığı satış ve servis noktasında Prometeon Türkiye’nin ürettiği Pirelli marka kamyon, otobüs, tarım ve OTR lastiklerinin satışı ile sökme takma ve balans hizmetlerini sunacak.

İş birliği kapsamında Prometeon’un müşterilerine katma değer yaratmak üzere geliştirdiği “ProTruck” çözüm paketi hizmetleri özel danışmanlar tarafından Derlas müşterilerine sunulacak. Prometeon ProTruck çözüm paketi ile; müşterilerin lastikten en yüksek verimi almalarına, operasyonel maliyetlerini etkin bir şekilde yönetmelerine ve hem yakıttan hem de lastik maliyetinden tasarruf sağlamalarına imkan sunuyor. ProTruck kapsamındaki mobil bakım servis hizmeti ‘FleetMobile’ Derlas’ın Ostim’deki merkezinde hazır bulunacak. FleetMobile hem Ostim’deki merkezde hem de Ankara’daki kullanıcıların kendi lokasyonlarında müşterilere hizmet verecek.

Türkiye’deki tüm ağır vasıta lastik kullanıcıları için çok önemli bir hizmet; dingil düzeltme

Derlas Otomotiv’in bir diğer önemli özelliği ise Türkiye’de sınırlı sayıda noktada sunulan ‘dingil düzeltme’ hizmetini de müşterilerine verecek olması.

Yeni bayide ayrıca ağır vasıta lastik yol yardım ve çekici hizmetini birlikte sunan “Pro 7/24” hizmeti de sunulacak. “Pro 7/24” sayesinde müşteriler Türkiye çapında yılın her günü 24 saat boyunca ağır vasıta lastikleri kaynaklı arızalar için yol yardımı ve çekici hizmeti alabilecek.

Şenocak: “Kaptanların en çok kullandığı noktalardan OSTİM’de hizmete tam teşekküllü hazırız”

Ankara’da OSTİM Sanayi Sitesi’ndeki Derlas Otomotiv ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Prometeon Türkiye olarak, Ankara’da ağır ticari vasıtaların en çok uğradığı lokasyonlardan biri olan OSTİM Sanayi Sitesi’nde Yiğit Akü gibi köklü bir firmanın bünyesinde faaliyet gösteren yeni iş ortağımızla hizmete tam teşekküllü hazırız. Yiğit Akü’nün sektörde 40 yılı aşkın bilgi birikimi ve tecrübesi ile Prometeon ürün gamını, hizmet ve çözümlerini en iyi şekilde sunacağına inanıyoruz. Derlas’ta Türkiye’de sınırlı sayıda noktada sunulan dingil düzeltme hizmetinin de yer alıyor olması çok önemli bir gelişme. Müşterilerimiz, lastik değişiminden, sökme takma ve balans dahil olmak üzere, operasyonel maliyetleri en aza indiren ‘ProTruck’ çözüm paketi, FleetMobile, ‘Pro 7/24’ yol yardımı gibi birçok önemli hizmeti buradan alabilecek. İş birliğimizin uzun soluklu olacağı inancı ile ortaklığımızın hayırlı olmasını diliyorum.”

Hamit Yiğit: “Prometeon ile iş birliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz”

Yiğit Akü kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Yiğit, yaptığı değerlendirmede şunlar kaydetti:

“Yiğit Akü olarak 40 yıllık geçmişimizle otomotiv ve ağır vasıta sektörü ile iç içeyiz. Şimdi bu birikimimizi Ankara Ostim Sanayi Sitesi’ndeki Derlas Otomotiv’e aktararak, Türkiye ağır vasıta lastik sektörüne çok değerli hizmetler sunacak olmaktan dolayı oldukça heyecanlıyız. Bu konuda iş birliğimizi dünyada endüstriyel lastik odaklı tek şirket olan Prometeon ile yapacak olmak da bize ayrıca mutluluk veriyor.”

Yiğit ayrıca, “Müşterilerimize Premium kalitede Pirelli endüstriyel ve ticari lastiklerin yanı sıra, onların yol arkadaşı olarak lastik bakım hizmeti sunacağız ve bu sayede onlara tasarruf sağlayacağız. Derlas Otomotiv olarak Prometeon’un Pro 7/24 Yol Yardım ve Ağır Vasıta Çekici hizmetiyle, mobil lastik bakım aracı FleetMobile ile hizmeti müşterilerimize taşıyacağız. Ayrıca Türkiye’de lastik sektöründe sınırlı sayıda olan dingil düzeltme hizmetimizi de eklediğimizde Derlas Otomotiv olarak aynı noktada pek çok çözüm sunan bir merkez yaratmış bulunuyoruz. Prometeon ile iş ortaklığımızın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.