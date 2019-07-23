Pronet Akıllı Priz Hem Güvenlik Hem de Tasarrufu Birarada Sunuyor

Son dönemde elektriğe gelen zamların ardından enerji tasarrufu daha da önem kazandı. Pronet Plus Akıllı Güvenlik Sistemi ile entegre çalışan Akıllı Priz, hem güvenlik hem de tasarrufu birarada sunuyor. Akıllı Priz’e bağlı olan cihazın ne kadar enerji harcadığı sistem üzerinden kolayca izlenebiliyor. Enerji ölçüm özelliği sayesinde ay sonunda yüksek gelen elektrik faturasının sebebinin hangi cihaz olduğu tespit edilebiliyor. Kullanım alışkanlıkları bu verilere göre yeniden düzenlenebiliyor.

Akıllı Priz’in sunduğu çözüm yalnızca tasarrufla sınırlı değil. Günlük hayatta yoğunluk nedeniyle çoğu kişi bazen dalgınlık yapabiliyor. Evden çıktıktan sonra, “ütüyü fişten çektim mi, kahve makinasını kapattım mı” gibi sorular akla gelince, çoğu zaman onca yolu geri gidip evi kontrol ettiğimiz bile oluyor. Akıllı Priz çözümü, sunduğu teknolojik kolaylıkla, bu gibi yangın tehlikesi taşıyan durumların önüne geçilmesine de imkan tanıyor. Akıllı Priz kullanıcıları evden çıktıktan sonra sistemi Pronet Plus ile cep telefonu üzerinden kontrol ederek, prize gelen elektrik akışını kesiyor.

Pronet’in “akıllı” ailesinin üyesi Akıllı Priz, Pronet Plus kapsamındaki diğer akıllı güvenlik çözümleri gibi, kullanıcıların günlük hayat senaryolarına göre kişiselleştirilebiliyor. Böylece kullanıcıların aklı evlerinde kalmıyor, içleri hep rahat ediyor.