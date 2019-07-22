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QNB Finansbank’tan 3 Ay Ertelemeli Bayram Kredisi

QNB Finansbank doğru zamanda doğru yerde olmak prensibiyle, nakit ihtiyacı olan müşterilerine kurban bayramına özel uygun faiz oranlı ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi sunuyor.

Şirketlerden 22.07.2019, 12:29 Tuğçe Hanım
QNB Finansbank’tan 3 Ay Ertelemeli Bayram Kredisi

QNB Finansbank’tan 3 ay ertelemeli bayram kredisi

QNB Finansbank doğru zamanda doğru yerde olmak prensibiyle, nakit ihtiyacı olan müşterilerine kurban bayramına özel uygun faiz oranlı ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi sunuyor.

QNB Finansbank’ın 60 aya varan vade seçenekleri ile günde 15 TL’den başlayan taksitlerle 15 bin TL bayrama özel sunduğu ihtiyaç kredisi fırsatından yararlanmak isteyenler dilerlerse ödemelerine 3 ay sonra da başlayabiliyorlar.

17 Temmuz – 7 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak kampanyadan yararlanmak isteyen QNB Finansbank müşterileri internet veya cep şubelerinden başvurularını yapabiliyorlar. Henüz QNB Finansbank müşterisi olmayanlar ise T.C. kimlik numaralarını SMS olarak 5030’a göndererek, QNB Finansbank şubelerini ziyaret ederek ya da www.qnbfinansbank.com adresinden başvuru yapabilirler.

#Bayram Kredisi #QNB Finansbank #şirket haberleri #3 Ay Ertelemeli Bayram Kredisi #kurban bayramı #kredi haberleri
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