Robot Zirvesi’nde Cubebox ve ROBOCAM görücüye çıkarıldı

Tezmaksan, fabrikaları daha akıllı hale getirmek için tasarlayıp geliştirdiği Cubebox ve yeni programı ROBOCAM’ı tanıttı. Robot Yatırımları Zirvesi’nde ilk defa görücüye çıkan Cubebox, fabrikaların 24 saat operatörsüz çalışmasına olanak tanırken, 2,5 eksen CAD CAM (ROBOCAM) ise robotlu makinelerin kontrolünü sağlıyor. Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, son dönemde geliştirdikleri yerli ve milli ürünler Cubebox, ROBOCAM ve diğer otomasyon sistemleri için 1 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını açıkladı.

Türkiye’nin rekabet gücünü arttıracak ve yerli üreticilerin maliyetlerinin düşürecek çözümlerim sergilendiği Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi’nde Tezmaksan, yeni ürünü Cubebox ile yeni programı ROBOCAM’u sektör profesyonellerine tanıttı. İlk olarak Almanya’da düzenlenen EMO Hannover Fuarı’nda görücüye çıkan ürünler Türkiye’de ise ilk defa Robot Yatırımları Zirvesi’nde sergilendi.

Fabrikaların operatörsüz çalışmasına olanak tanıyan, özellikle gece vardiyalarında üretici şirketlere yüzde 50 verimlilik sağlayan Cubebox, standart yapısıyla da tüm CNC tezgahlarla uyumlu olmasıyla göze çarpıyor. Şirketlere özel robot sitemlerinden yüzde 20 daha uygun fiyata gelen Cubebox, sadece bir günde kurulup devreye alınabiliyor. Ayrıca bu sistem ile robot programlama bilgisine ihtiyaç duymadan parça değişimi de yapılabiliyor.

Dünyada bir ilk… Tezmaksan ROBOCAM…

Zirve kapsamında markanın görücüye çıkardığı diğer bir ürün ise 2,5 eksen CAD CAM yani ROBOCAM oldu. Cubebox için tasarlanan ve robotun kontrolüne olanak tanıyan ROBOCAM, aynı zamanda diğer robotlu makinelerde de kullanılabiliyor. ROBOCAM ile robot programlama bilgisine gerek kalmazken, ürün çizimlerini yüklediğiniz vakit ROBOCAM bunu robotun anlayacağı dile çeviriyor. Operatöre kalan tek iş ise magazini doldurup boşaltmak oluyor.

Şirket cirolarının yüzde 2’sini Ar-Ge ye ayırdıklarını, sadece son dönemde gerçekleştirdikleri Cubebox, ROBOCAM ve diğer otomasyon sistemleri için 1 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını dile getiren Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, güçlü bir Türkiye ve katma değeri yüksek ürünler için bunun şart olduğunu kaydetti.

Yenidünya düzeninde Ar-Ge’ye ve inovasyona ağırlık vermenin zorunluluğundan bahseden Aydoğdu, markaların rekabet gücünü arttırmak ve pazardaki yerini kaybetmemek için çalışma şekillerini değiştirmesi gerektiğini söyledi. Aydoğdu, “Kontrol üniteleri ve hassas rulmanları Türkiye olarak üretemiyoruz; çünkü bunlar dünyada 3-5 firmanın tekelinde olduğu için ithalat ağırlıklı kalıyoruz. Türkiye’de üretilen makinelerin de işçiliğini çıkardığınızda yüzde 80’i yine ithal diyebiliriz. Makinaların parçaları lego gibi toplanıyor ancak o zaman da bir katma değer yaratamıyorsunuz. Bu nedenle de dışa bağımlısınız ve en hassas parçaları ithal ediyorsunuz. Ancak bu sefer de uluslararası arenada rekabetçi olamıyorsunuz. Bu noktadaTezmaksan olarak ROBOCAM yazılımını geliştirdik. Cubebox içinde bir program olarak tasarlanan yazılım, robotların kontrolüne olanak tanıyor. Ayrıca diğer robotla makinelerde de kullanmak mümkün. Tezmaksan AR-GE ekibi olarak CNC tezgâh üretiminde kendi kontrol ünitemizi üretemiyoruz; ancak biz de robotları kontrol edebilen yerli ve milli 2,5 eksen CAD CAM yani ROBOCAM sayesinde bunu gerçekleştirebiliyoruz. Bu dünyada bir ilk ve kendi imkanlarımızla yerli ve milli bir bakış açısıyla geliştirdik bu sistemi ve bunun da ihracatını yapmak istiyoruz” diye konuştu.