Rosatom 24. Dünya Enerji Kongresi’ne Katıldı

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, 9-12 Eylül tarihleri arasında Abu Dabi’de düzenlenen 24’üncü Dünya Enerji Kongresi’ne katıldı. “Refah İçin Enerji” temasıyla düzenlenen kongre, bu yıl toplumsal, ticari ve topluluk refahını mümkün kılan işbirlikçi, sürdürülebilir ve yenilikçi bir enerji geleceği stratejisini belirleyen küresel bir liderlik forumuna dönüştü. Kongre ilk kez Orta Doğu’da gerçekleşti.

Rosatom Kalkınma ve Uluslararası İşbirliği alanında Birinci Genel Müdür Yardımcısı Kirill Komarov genel kurulda bir konuşma yaptı. Konuşmacı, dünyanın geleneksel enerji sisteminden, insanların ve insan ihtiyaçlarının öncelik sahibi olduğu modern ekonomiye geçerken, enerji sektörünün de müşterilerin ihtiyaçlarına uygun olarak mümkün olduğunca esnek olması gerektiğini belirtti. Kirill Komarov konuşmasında, “Nükleer enerjinin sürekli ve güvenilir enerji üretim kaynağı olarak kullanıldığı bir enerji sistemi, temel yükün talebi karşılamasını mümkün kılar” dedi. Komarov, şunları söyledi:

“Aynı zamanda, nükleer teknolojiler, sadece sürdürülebilir enerji talebini çevreye olumsuz bir etki oluşturmadan karşılamaya indirgenemez. Nükleer teknolojiler aynı zamanda gençlere kendini gerçekleştirme anlamında yeni fırsatlar ve de bilim, eğitim ve endüstri gibi başka alanlar geliştirmek için güçlü bir itki yaratır. Bu da direkt olarak yaşam kalitesinin yükselmesine katkı sağlar.”

Dünya Nükleer Topluluğu kongre alanında bir tartışma paneli düzenlendi. Tartışmaya katılanlar arasında Kirill Kamarov’un yanı sıra Emirates Nükleer Enerji Şirketi (ENEC), Kore Elektrik Enerjisi Kurumu (KEPCO), Elektrik Hizmetleri Şirketi EDF Grup (Fransa) ve Çin Ulusal Nükleer Şirketi (CNNC) yer aldı. Rosatom konuşmacısı, enerji sektörünün karşı karşıya olduğu günümüz eğilim ve zorluklarının üstesinden gelmek için geliştirilmiş, yenilikçi çözümlerin uygulaması konusunda nükleer enerjinin katkısından söz etti.

Rosatom kongredeki sergide de yer aldı. Enerji şirketleri ve ziyaretçi delegasyonları arasında Devlet Kurumu’nun standı revaçtaydı. Stantta izleyiciler Rosatom’un nükleer ve nükleer dışı alanlarda yaptığı farklı projelerle, VVER-1200 reaktörü temel alınarak yapılmış nükleer güç santrallerinin karakteristiği, güvenliği ve verimliliği konularında bilgilendirildi. Serginin ana unsuru olan ve katılımcılara Rus yapımı NGS inşasının farklı aşamalarını gösteren etkileşimli NGS modeli, VVER reaktörlerinin evrimi ve dünya genelinde yapılmış eski ve yeni Rosatom projelerinin geniş coğrafyası ve MENA bölgesi gösterimi özellikle revaçtaydı. Ziyaretçiler, estetik kompozisyonu ve gösterilen içeriğin kalitesinin yüksekliğini takdir etti.

Üç yılda bir düzenlenen Dünya Enerji Kongresi, enerji gündemini bütünüyle kapsayan dünyanın en büyük ve etkili enerji organizasyonu olarak öne çıkıyor. 1924 yılından beri düzenlenen kongre, bakanlar, CEO’lar, politika uygulayıcıları ve enerji sektöründeki önemli gelişmelerde rol alan endüstri çalışanları arasında diyaloğu sağlıyor. Dünya Enerji Konseyi’nin en önemli etkinliği olan kongre, yeni enerji piyasaları, önemli yenilik alanları ile sürdürülebilir, çevre dostu enerji üretmek için gerekli olan stratejilerin incelenmesi için küresel bir diyalog platformu oluşturuyor. Bir sonraki kongre olan 25’inci Dünya Enerji Kongresi 2022 yılında Rusya’nın St. Petersburg şehrinde yapılacak.