ROSATOM’un İlk Uluslararası Balıkçılık Turnuvası Rusya’da Yapıldı

Türk Takım ‘Kazanma Azmi’ Özel Ödülünü Aldı

1-2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen turnuva, Avrupa Profesyonel Balıkçı Ligi formatında düzenlendi. Farklı ülkelerden gelen sporcular, müsabaka için Finlandiya Körfezi sularında bir araya geldi. Turnuva, Rusya’nın işletmede olan en büyük nükleer güç santrali (NGS) olan Leningrad NGS yakınlarında gerçekleşti.

Balıkçılık turnuvasına, Rusya’dan ve ROSATOM’un nükleer güç santrali yapmak üzere ortaklık kurduğu ülkelerden (Bangladeş, Macaristan, Mısır, Hindistan ve Türkiye) 20’ye yakın amatör sporcu katıldı.

Bu turnuva ile ülkeler arasındaki işbirliğini pekiştirmek ve nükleer santrallerin, etrafında bulunan su kaynaklarının flora ve fauna sağlığı açısından güvenilir olduğunu göstermek hedeflendi.

Turnuvada, özellikle canlı balık yakalamak amaçlandı. Yakalanan canlı balıklar tartıldıktan sonra denize bırakıldı. Rus sporcular ve Rusya ulusal ve bölgesel balıkçılık yarışmaları kazananlarının yanı sıra, Çek Cumhuriyeti ve Mısır gibi diğer ülkelerden gelen bağımsız uzmanlar da turnuva esnasında jüride görev aldı.

Turnuva sonunda resmi ödül töreni düzenlendi. Mısır takımı birinci oldu. İkincilik ödülü Rus, üçüncülük ödülü ise Macar takımından sporculara verildi. Macar ekip en büyük balığı yakalayarak ‘En Büyük Av’ özel ödülüne layık oldu. Emrah Erenkul ve Muharrem Şahin’den oluşan Türk takımı ise ‘Kazanma Azmi’ özel ödülünü aldı.

Turnuva boyunca katılımcılar Sosnovy Bor’da bulunan Leningrad NGS’yi ziyaret ettiler ve nükleer santralin işleyişini inceleme fırsatı buldular. Bu santral, 2019 yılında Rusya’da işletimde olan en büyük nükleer güç santralleri arasında ilk üçün içinde yer alıyor.

Turnuvayı kazanan Mısır takımından Ghanem Hamed izlenimlerini şöyle aktardı: “Uzun zamandır balıkçılık yapıyorum. Rusya’da gerçekleşen profesyonel balıkçılık turnuvasına ise ilk kez katılıyorum. Bu harika bir deneyim! Turnuvanın tüm katılımcılarına müteşekkirim, isteklilikleri ve sporcu ruhları yarışmayı daha da çekişmeli ve ilgi çekici bir hale getirdi. Takım olarak, Mısır’ın ilk nükleer güç santrali El Dabaa NGS’nın kurulacağı Matrouh’dan geliyoruz. Çok yakında santral inşaatı başlıyor şehrimizde. Bizim için nükleer santral etrafında yaşayanların nasıl yaşadıklarına dair fikir sahibi olmak önemliydi. Santral gezimizden sonra gördük ki güvenlik seviyesi yüksek ve çalışanların hepsi sıkı disipline sahip profesyoneller. Leningrad Nükleer Santrali yakınlarında balık tuttuk ve orada pek çok balık vardı. Bu da gösteriyor ki santral ekolojiyi etkilemiyor.“

Turnuva sırasında ekologlar balık tartma işlemi esnasında dozimetre ile ölçümler yaptı. Leningrad NGS’de çalışan Çevre Bölümü Başkanı Alexandra Tkacheva konuya ilişkin açıklamasında: “Leningrad NGS’nin etrafındaki 30 km’lik alanda yapılan çalışmalar santralin çevreye olumsuz bir etkisi olmadığını gösterdi” dedi.

Türk takımında yer alan Büyükeceli İlkokulu Müdürü Salih Karaca açıklamasında şunları söyledi: “Bu uluslararası turnuva, 6 ülkeden insanları bir araya getirdi. Bu, nükleer santrallerin deniz ekosistemini etkilemediğini ve santral yakınında hep birlikte balık tutulabileceğini gösteren güzel bir etkinlik oldu. Bu keyifli etkinliği bize yaşatan herkese teşekkür ediyoruz, kazanan ülkeyi de tebrik ediyoruz."

Büyükeceli Orman İşletme Şefi Emrah Erenkul: "Turnuva kapsamında nükleer santrali gezme şansı elde ettik. Ne kadar güvenilir ve güvenli olduğunu gördük. Daha sonra balık tutmak için nükleer santralin yakınında bulunan körfeze geldik. Bizim için keyifli ve çok güzel bir turnuvaydı. Nükleer santral yakınında balık tutmanın tamamen güvenli olduğunu ve NGS'lerin deniz ekosistemini etkilemediğini gördük" dedi.