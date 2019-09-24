RTB House CFO’su Aleksander Baryś oldu

Dünyanın en çok tanınan markalarına son teknoloji pazarlama çözümleri sağlayan RTB House, finans ve operasyon alanlarında deneyimli yönetici Aleksander Baryś'in bu aydan itibaren Chief Financial Officer (CFO) ve yönetim kurulu üyesi olarak göreve başlayacağını duyurdu. Baryś yeni görevinde RTB House’un hızlı mali büyümesini ve dünya çapında pazar genişlemesini sürdürmesi için finansal operasyonlara yön verip global yatırımcı ilişkilerini yönetecek, Birleşme ve Satın Alma etkinlikleri konusunda danışmanlık ve liderlik yaparak stratejik rehberlik edecek.

Baryś 2008’den beri bazı büyük kuruluşların çeşitli yönetim rollerinde ve yönetim kurullarında yer aldı. Kurumsal finans, maliye, finansal planlama ve analiz, yatırımcı ilişkileri, stratejik planlama ve risk yönetimi konularında kapsamlı deneyime sahip. Varşova Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören Boryszew S.A.’da CFO ve yönetim kurulu üyesi olarak görev aldıktan sonra RTB House’a katıldı. Baryś, Varşova Ekonomi Üniversitesi’nden ekonomi alanında master derecesiyle mezun oldu.

RTB House CEO’su Robert Dyczkowski, “Aleksander’ı RTB House’ta görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Şirketimizin küresel ölçekte hızla ve sürekli olarak büyümesinde onun da katkısını hızla göreceğimize eminiz. Aleksander’ın sektör lideri kompleks bir şirketin finansal ayağını yönetirken aynı zamanda müşteri odaklı bir yaklaşım benimseyerek şirketin müşterilerini hep ön planda tutması dikkat çekiciydi” dedi.

Yeni göreviyle ilgili yorumda bulunan Aleksander Baryś, “RTB House’un başarısından gerçekten etkilendim, şirkete katılmak için daha heyecan verici bir an olamazdı,” dedi ve ekledi:

“Müşterilerin ihtiyaçlarına uyum sağlayan derin öğrenme tabanlı pazarlama teknolojisi çözümleri sunan RTB House, pazarlama sektöründeki değişime önayak oluyor. RTB House ekibinin parçası olarak sektörde yeni atılımlar yapmak ve olumlu bir etki bırakmaya yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum.”

RTB House 2019’da, Creatives Lab’in Sosyal Medya Banner’ları için “Yılın İnovasyonu” dalında Altın Stevie Ödülünü alırken AI Marketing Lab ve Creatives Lab tarafından ortak geliştirilen yeni Snippet Ads teklifi için ise “Yapay Zeka/Makine Öğrenimi Çözümü” dalında Gümüş Stevie Ödülünü almaya hak kazandı. RTB House, 2018 yılından sonra 2019 yılında da "Yılın En Yenilikçi İşletmesi" (yaklaşık 2.500 çalışan) Gümüş Stevie Ödülüne layık görüldü. Şirket, Financial Times FT1000 listesinde Avrupa’nın teknoloji sektöründe en hızlı büyüyen 25 şirketi arasında art arda ikinci kez yerini aldı.