Rüzgar Türbininin Yakınında Yaşamak Tercih Ediliyor

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN YAKININDA YAŞAM, DİĞER ENERJİ KAYNAKLARINA TERCİH EDİLİYOR

Modern dünyanın güçlendirilmesi adına elektriğe duyulan ihtiyaç günden güne artıyor. Birçok tartışmayı beraberinde getiren elektriğin üretimi konusu da kaynakların kullanımına bağlı olarak gelişiyor ve değişiyor. Bununla birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimin, insanların yaşam anlayışlarına etki ettiğini dile getiren Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, kömür, doğal gaz veya nükleer enerji kaynaklarının yakınında yaşamaktansa bir rüzgar türbininin yakınında yaşamanın daha çok tercih edildiğini vurguluyor.

Rüzgar Santrallerine Yakın Yerlerde Yaşayanların %92’si Bu Durumdan Memnun

Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı (LBNL) tarafından rüzgar santrallerinin yaklaşık 8 kilometre yakınında yaşayan insanlar üzerinde yapılan tutum araştırmasının sonuçları dikkat çekici noktalara sahip. Rüzgar türbinlerine yakın yerlerde yaşamlarını sürdürenlerin katıldığı ankette, katılımcıların %92’sinin olumlu deneyimler yaşadığı tespit edildi. Bu ilgi çekici sonuca dair Delaware Üniversitesi Profesörü Dr. Jeremy Firestone ve öğrencilerinin gerçekleştirdiği bir diğer anket sonucunda ise rüzgar santrallerine yakın yerlerde yaşamayı tercih eden insanların yaşam yerlerini herhangi bir enerji santrali için değiştirmeyecekleri raporlandı. Rapora yönelik açıklamalarda bulunan Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, “Günümüzde yaşadığı çevreye ve topluma duyarlı bireylerin sayısı gittikçe artıyor. İnsanlar tükettikleri her şeyin kaynağını sorgulayabiliyor. Bu sorgulamaların en başında ise hayatlarının önemli bir parçası olan enerji yer alıyor. Elektriğin üretimini ve tüketimini sorgulayan, kaynakların kullanımına dikkat eden insanların tercihleri, yaşam anlayışlarını da şekillendiriyor. Artık insanlar, yenilenebilir enerji kaynaklarının sağladığı faydaları bilmenin ötesinde yaşam alanlarını bu enerji kaynaklarına göre biçimlendiriyor. Özellikle rüzgar santrallerine yakın yerlerde problemsiz yaşamak ve onu diğer kaynaklarla değiştirmeye karşı duruş sergilemek, tamamen geleceğin önemli enerji kaynaklarından birinin rüzgar gücü olduğuna inanılmasından ve sağladığı faydalarla karşılaşılmasından kaynaklanıyor.” ifadelerinde bulunuyor.

Neden Rüzgar Santrallerine Yakın Yerler Tercih Ediliyor?

Rüzgar santrallerine yakın yerlerde yaşayanların memnuniyet oranının yüksek olması beraberinde bu tercihin nedenlerini de sorgulatıyor. İnsanların rüzgar santrallerine yakın yerlerde yaşama isteklerinin temel nedenleri arasında rüzgar santrallerinin sağladığı temiz enerji olduğunu belirten Ali Aydın, “Çevreye zarar vermeden temiz enerji üreten rüzgar santralleri, konumlandığı araziyi de daha az işgal ederek tarım ve hayvancılık gibi diğer kullanımlara imkan tanıyor. Kuruldukları alana oldukça uyumlu olan rüzgar santralleri, sosyal hayatlarını bu alanlarda yaşayan insanlardan da tepki toplamıyor.” açıklamalarında bulunuyor.