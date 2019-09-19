Rüzgar Türbinlerinin Kanat Bakımları İnsansız Hava Araçlarına emanet

ÜLKE ENERJİ VE SULZER SCHMID, RÜZGAR TÜRBİNLERİNİ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARIYLA İNCELEYECEK

Ülke Enerji ve İsviçre merkezli Sulzer Schmid, Türkiye'deki Nordex/Acciona rüzgar türbinlerine insansız hava araçlarıyla gelişmiş kanat incelemelerini yapmak için anlaşma sağladı.

Türkiye'nin en büyük bağımsız rüzgar santrali hizmet sağlayıcısı olan Ülke Enerji ile rüzgar türbini kanatlarının incelenmesi için insansız hava aracı teknolojisinde öncü olan Sulzer Schmid, Türkiye'de bulunan Nordex/Acciona rüzgar türbinlerinin kanat incelemelerini insansız hava araçları ile yapmak üzere anlaşma sağladı. Hızla büyüyen rüzgar enerjisi alanında, Sulzer Schmid’in gelişmiş inceleme teknolojisini lisanslayan Ülke Enerji, Türkiye’deki rüzgar türbinlerinin incelenmesinde Sulzer Schmid’in İHA teknolojisi ile hizmet sunan tek şirket oldu.

“Rüzgar Enerjisi Sektörü İçin Önemli Bir Adım”

Ülke Enerji’nin türbin bakım, servis ve inceleme tecrübesi ile Sulzer Schmid’in en son teknolojiye sahip insansız hava araçlarının kombinasyonu, Türkiye’deki rüzgar endüstrisine benzeri görülmemiş bir kalite ve maliyet etkinliği avantajı sağlayacak. 2. çeyrekte, Nordex/Acciona rüzgar türbinleri ile donatılmış üç santrale kanat incelemelerini gerçekleştiren Ülke Enerji, insansız hava araçları ile daha fazla kanat incelemesi gerçekleştirmek için harekete geçiyor. Drone teknolojisi ile kanat bakımlarını gerçekleştirme konusundaki gelişmeleri aktaran Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, “Bu denetimleri başarıyla tamamladığımız için oldukça mutluyuz. Bu, Türkiye'de yüksek kaliteli insansız hava aracı denetimlerinin rüzgar enerjisi pazarında benimsenmesi yolunda atılmış önemli bir adımdır.” ifadelerinde bulundu.

“Zaman ve Maliyet Açısından En İyi Performansı Sunuyor”

Ülke Enerji’nin yapmış olduğu iş birliği ile Türkiye’deki en dinamik denetim çözümüne kavuştuklarını belirten Nordex/Acciona Türkiye Servis Müdürü Ferit Yeşilay, “İHA teknolojisinin, rüzgar türbini denetimlerinde merkezi bir rol oynayacağı açıkça görülüyor. Sağlanan teknolojik destek ile hizmet kalitesi, zaman ve maliyet açısından mümkün olan en iyi performansı sunuyor. Ülke Enerji ve Sulzer Schmid uzmanlığıyla, piyasadaki en dinamik denetim çözümüne eriştiğimize inanıyoruz.” yorumlarında bulundu.

“Yerel Bir Endüstri Lideri Tarafından Tercih Edilmek Memnuniyet Verici”

Nordex/Acciona’ın, Sulzer Schmid için çok önemli bir oyuncu olduğunu belirten Sulzer Schmid’in kurucu ortakları Tom Sulzer ve Christof Schmid, “Ülke Enerji gibi yerel bir endüstri liderinin, rüzgar enerjisi pazarında onlara hizmet etmek için 3DX™ inceleme platformumuzu benimsemeye karar vermesinden çok memnunuz.” açıklamalarında bulundu.